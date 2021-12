TEMPI SUPPLEMENTARI/ Contro il fragile Genoa di Sheva un altro brodino per la Juventus che sale al quinto posto con la Fiorentina corsara a Bologna. Lazio, tris alla Samp e prove di rilancio per la squadra di Sarri. Venezia-Verona, derby veneto da pazzi

di FABIO CAMILLACCI/ Nella domenica calcistica, riflettori puntati dal quinto posto in giù della classifica di Serie A. Con le prime quattro impegnate negli anticipi del sabato validi per la 16° giornata, il livello d’interesse e di qualità si è abbassato. Ma non sono mancate sorprese, colpi di scena e ribaltoni. Un’altro brodino per la Juventus dopo il 2-0 maturato nella trasferta di martedi scorso a Salerno. Stavolta, Madama liquida con identico punteggio il fragile Genoa di Shevchenko. Un gol per tempo per i bianconeri, apre Cuadrado, chiude Dybala (nella foto Gazzetta.it: l’esultanza di Dybala). Il successo consente alla squadra di Allegri di scalvacare la Roma e di piazzarsi al quinto posto in coabitazione con la Fiorentina.

La Viola si prende il “derby dell’Appennino” vincendo 3-2 nel lunch match del Dall’Ara contro il Bologna. Dunque, la compagine di Vincenzo Italiano conferma il suo particolarissimo trend: in 16 partite nessun pareggio, solo vittorie o sconfitte. Ancora a segno Vlahovic che dal dischetto segna il suo 13° gol in questo torneo. Ma il serbo viene agganciato in vetta alla classifica marcatori da Ciro Immobile che con una doppietta lancia la Lazio a Marassi contro la Sampdoria: 3-1 per gli uomini di Sarri. I biancocelesti in tal modo agganciano i cugini giallorossi al 7° posto. Fino a oggi, davvero un campionato più che deludente per le due compagini della Capitale.

Fuochi d’artificio nel derby veneto e in Spezia-Sassuolo. Ha del clamoroso quello che accade allo stadio Penzo di Venezia. Lagunari sul 3-0 al 27′ del primo tempo, ribaltati dal Verona capace di vincere la sfida per 4-3. Un poker di reti nella ripresa favorito anche dall’espulsione di Ceccaroni del Venezia al 62′; spicca la nuova doppietta di Simeone. Mentre, al Picco di La Spezia il Sassuolo centra la seconda rimonta in pochi giorni. Come contro il Napoli mercoledi nel turno infrasettimanale, gli emiliani passano dallo 0-2 al 2-2 grazie a una doppietta del baby centravanti Raspadori. All’appello ora mancano i due posticipi del lunedi che interessano la lotta salvezza: Empoli-Udinese e soprattutto Cagliari-Torino con Mazzarri che cerca ossigeno contro il suo passato granata.

La classifica di Serie A dopo 16 giornate

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 27

Juventus 27

Lazio 25

Roma 25

Bologna 24

Hellas Verona 23

Empoli 20

Sassuolo 20

Torino 18

Udinese 16

Venezia 15

Sampdoria 15

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8