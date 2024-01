TEMPI SUPPLEMENTARI/ Campionato al giro di boa: Inter padrona, ma, la Juventus vince a Salerno e non molla. Milan, tris a Empoli e terzo posto consolidato. Bagarre per la quarta piazza che vale la Champions: la Viola cade, il Bologna stecca, la Lazio avanza, il Napoli crolla. Roma-Atalanta, un pari che serve a poco

di FABIO CAMILLACCI/ Campionato al giro di boa. Il girone d’andata si chiude con l’Inter campione d’inverno: miglior attacco (44 reti segnate) e miglior difesa (9 gol subiti). Ma, la Juventus non molla: la Vecchia Signora vince 2-1 in casa della Salernitana e rimane a -2 dalla capolista. A Salerno contro gli amaranto, ennesimo successo di corto muso per la squadra di Massimiliano Allegri sempre più mix tra giovani e senatori (nella foto: l’esultanza di Vlahovic dopo il gol vittoria al 91′). Il Milan a Empoli vince 3-0 e consolida il terzo posto. Mentre, per l’altro posto Champions, il quarto, è vera e propria bagarre: tra i 33 punti della Fiorentina (sconfitta 1-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo) e i 27 del Torino (clamoroso 3-0 al Napoli), ci sono 7 squadre racchiuse in soli 6 punti.

Napoli, crisi senza fine. Rimonta Lazio. Il cambio in panchina con il ritorno di Walter Mazzarri al posto del tanto vituperato Rudi Garcia, non ha certamente giovato ai partenopei. Anzi, rispetto a quello guidato dal tecnico francese, il team azzurro ha un ruolino di marcia fallimentare. E così, i campioni d’Italia girano a -20 dalla vetta. Un autentico crollo dopo la sbornia scudetto. All’Olimpico contro il Toro nuovo crollo napoletano sotto i colpi degli uomini di Juric. Al contrario, è in forte ascesa la Lazio che a suon di vittorie si riporta a soli tre punti dal quarto posto. Stavolta i biancocelesti vincono 2-1 in casa dell’Udinese grazie alle reti di un difensore (Luca Pellegrini) e di un centrocampista (Vecino).

Gli altri club impegnati nella corsa all’Europa. Il Bologna dopo la batosta di Udine, rischia di perdere anche tra le mura amiche contro il Genoa: i felsinei agguantano l’1-1 solo al 95′. Si dividono la posta anche Roma e Atalanta: all’Olimpico finisce 1-1, un pareggio che non serve a nessuno. Giallorossi meglio dei bergamaschi ma il portiere Carnesecchi abbassa la saracinesca e regala un punto ai suoi. Sorvoliamo sull’arbitraggio di Aureliano, disastroso come tanti altri. Da un po’ di tempo a questa parte, tra arbitri e Var fanno a gara a chi sbaglia di più. Mediocrità assoluta. Aspirazioni europee anche per il Monza corsaro per 3-2 a Frosinone: i brianzoli hanno i mezzi per puntare a un posto in Conference League.

La lotta per non retrocedere. Lecce e Cagliari non si fanno male, l’1-1 consente a entrambe di muovere la classifica. Salernitana sempre fanalino di coda (12 punti), Empoli penultimo (13 punti), Verona terzultimo (14 punti). Ma la corsa salvezza rimane apertissima perchè il Cagliari quartultimo è a quota 15, l’Udinese a 17, Frosinone e Sassuolo a 19. Al momento, in vista del girone di ritorno sembrano essere queste le compagine che lotteranno per evitare i tre posti che portano in B. Lecce e Genoa sono in zona tranquilla, ma, la stagione è ancora molto lunga.

La classifica di Serie A dopo le prime 19 giornate

Inter 48

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Lazio 30

Atalanta 30

Roma 29

Napoli 28

Torino 27

Monza 25

Genoa 21

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12