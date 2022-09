TEMPI SUPPLEMENTARI/ Atalanta al comando da sola per la prima volta nella sua storia. I bergamaschi del Gasp affondano il Monza di Berlusconi fanalino di coda. Bene anche il Torino che supera il Lecce. Salernitana: la vittoria con l’Empoli sfuma negli ultimi minuti

di FABIO CAMILLACCI/ Atalanta: risultato storico. La Dea vince 2-0 a Monza e resta da sola in testa alla classifica; non era mai successo dopo 5 o più gare di Serie A. Dopo una prima frazione di gioco difficile, la squadra di Gasperini accelera nel secondo tempo e si prende i tre punti grazie al gol di Hojlund e a un’autorete di Marlon. Splendido ruolino di marcia per i nerazzurri in questo avvio di campionato: 4 vittorie e un pareggio. Peraltro, un pari col Milan campione d’Italia. Altro dato statistico interessante: porta inviolata in trasferta per gli orobici. E ora con le Coppe Europee, l’Atalanta priva d’impegni oltre confine, può anche approfittare delle fatiche infrasettimanali delle altre. Sempre peggio invece il Monza di Berlusconi fanalino di coda.

Il Gasp mette in riga tutte le grandi. Con la vittoria al Brianteo infatti i bergamaschi si mettono alle spalle: Milan, Napoli, Roma, Juventus (7°), Inter (8°) e Lazio (9°). In mezzo a queste troviamo altre belle realtà d’inizio stagione come l’Udinese 4° in graduatoria capace di rifilare un 4-0 alla Roma, e il bel Torino di Juric attualmente al quarto posto con Roma e friulani. I tifosi granata festeggiano anche il sorpasso sull’eterna rivale Juventus. Aspetti che fanno parte delle tante stranezze di questa annata anomala, condizionata dal Mondiale d’inverno in programma in Qatar. In pratica, avremo una Serie A in stile campionato argentino: torneo di Apertura e torneo di Clausura. Quindi, due campionati diversi.

Le altre due sfide che hanno completato la quinta giornata. Super Vlasic non si ferma più: Torino-Lecce 1-0. Una rete del croato, a segno per la terza gara consecutiva, è sufficiente al Toro per piegare la squadra salentina di mister Baroni. Stadio Arechi: Salernitana, non bastano Dia e l’esordio di Piatek. L’Empoli trova il 2-2 con Lammers. I campani vanno sotto, ribaltano il match, poi all’81’ subiscono il pari firmato dall’olandese. A segno anche l’ex interista Satriano. E adesso, come anticipato, tornano le Coppe Europee. Da martedi a giovedi, Juventus, Milan, Inter e Napoli attese in Champions; Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference League.

La classifica di Serie A dopo 5 giornate

Atalanta 13

Milan 11

Napoli 11

Roma 10

Udinese 10

Torino 10

Inter 9

Juventus 9

Lazio 8

Fiorentina 6

Salernitana 6

Sassuolo 6

Spezia 5

Verona 5

Empoli 4

Bologna 3

Lecce 2

Sampdoria 2

Cremonese 1

Monza 0