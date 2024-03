TEMPI SUPPLEMENTARI/ Angoscia in casa viola per il grave malore che ha colpito il dg Joe Barone: rinviata Atalanta-Fiorentina. Juan Jesus firma il pareggio Napoli contro l’Inter e si prende i deprecabili insulti razzisti di Acerbi. La Juve stecca ancora e il Milan allunga. Bologna sempre saldo al 4° posto davanti alla Roma

di FABIO CAMILLACCI/ Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, va in archivio la 29esima giornata di Serie A. E adesso, al termine della stagione, mancano 9 turni: quello che sarà un acceso rush finale soprattutto per corsa all’Europa e lotta salvezza. Il big-match di giornata, Inter-Napoli, finisce 1-1: nerazzurri avanti con Darmian al 43′, raggiunti dall’ex Juan Jesus all’81’. Con Acerbi che ci ricasca: dopo il dito medio ai tifosi giallorossi, ecco i pesanti insulti razzisti proprio all’autore del gol partenopeo. Il problema è che certi calciatori non vengono mai puniti severamente dalla giustizia sportiva, ma, se la cavano sempre con esigue multe.

L’Inter pare comunque aver assorbito bene la dura botta dell’eliminazione dalla Champions League a opera dell’Atletico Madrid. La capolista perde due punti rispetto alla più immediata inseguitrice, il Milan corsaro per 3-1 a Verona. I cugini rossoneri adesso sono a -14 dalla compagine di Simone Inzaghi. Lo scudetto, però, è già in cassaforte da tempo per Lautaro e compagni. Il sucesso del Bentegodi consente al Diavolo di consolidare il secondo posto perchè la Juventus stecca ancora. All’Allianz Stadium contro il Genoa, i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 e scendono a -3 dalla piazza d’onore. In chiave futura pesa anche l’espulsione di bomber Vlahovic.

Rinviata, invece, l’altra attesa sfida Atalanta-Fiorentina per il grave malore che ha colpito il direttore generale viola Joe Barone (nella foto). Mentre mister Italiano e la squadra gigliata stavano facendo la riunione tecnica nell’albergo del ritiro in terra lombarda, un paio d’ore prima della sfida agli orobici, è arrivata la notizia dell’infarto all’alto dirigente, trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano e ricoverato in terapia intensiva. Lo staff della Fiorentina, ovviamente sotto choc, ha chiesto e ottenuto dalla Lega Calcio di rinviare il match a data da destinarsi.

La corsa per Champions, Europa League e Conference. Lo straordinario Bologna di Thiago Motta si rialza dopo la sconfitta interna contro l’Inter e conquista tre punti pesanti a Empoli segnando il gol vittoria al 94′: sembra proprio un “anno Santo” per i felsinei destinati a prendersi il quarto posto. A tre punti dai rossoblu c’è la Roma di De Rossi che all’Olimpico piega il Sassuolo per 1-0 grazie a un’altra perla di capitan Pellegrini. Vittoria sofferta ma meritata per i giallorossi. Dopo le dimissioni di Sarri, la Lazio ritrova la vittoria: 3-2 a Frosinone. Un successo con il vice-Sarri in panchina: Giovanni Martusciello, mini-traghettatore in attesa del nuovo allenatore Igor Tudor. Vittorie per l’Europa anche per Monza e Torino.

Lotta salvezza. Su questo fronte cambia poco visto che delle pericolanti vince solo il Lecce in casa della Salernitana fanalino di coda; le altre, tutte sconfitte. A proposito dei campani, nuovo scossone in arrivo: via il tecnico Liverani e il direttore sportivo Sabatini. Sulla panchina degli amaranto si profila il ritorno di Pippo Inzaghi, esonerato un mese fa. Terzo cambio tecnico in 7 mesi: un fallimento per patron Iervolino e squadra condannata alla retrocessione in B. E adesso, prima di Pasqua, sosta per le Nazionali con l’ItalSpalletti quasi sperimentale di scena negli Stati Uniti: giovedi 21 la sfida contro il Venezuela, domenica 24 quella con l’Ecuador. Prove azzurre per gli Europei.

La classifica di Serie A al termine della 29° giornata

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47*

Napoli 45

Fiorentina 43*

Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

*Una gara in meno