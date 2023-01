TEMPI SUPPLEMENTARI/ Alle spalle del Napoli si accende la lotta per la Champions: avanzano Roma, Lazio e Atalanta. Giallorossi trascinati dal solito Dybala, biancocelesti corsari in casa del Sassuolo, Dea a valanga contro la Salernitana. Colpi esterni per la salvezza di Spezia e Bologna

di FABIO CAMILLACCI/ La domenica della 18° giornata del massimo campionato di calcio segna la rimonta di Roma, Lazio e Atalanta. Vincono tutte e tre avvicinando il secondo e il terzo posto del podio occupati da Milan e Juventus. I giallorossi superano la Fiorentina all’Olimpico, i biancocelesti passano in casa del Sassuolo, mentre a Bergamo la Dea contro la Salernitana è letteramente esagerata: 8-2! E adesso le due romane e gli orobici sono a 4 punti dal Diavolo e a 3 dalla Vecchia Signora.

Un turno di Serie A decisamente pro Napoli. Partenopei sempre più in fuga scudetto dopo il cappotto alla Juve e il pareggio in rimonta del Milan a Lecce. La squadra di Spalletti sta decisamente uccidendo il campionato: 9 punti di vantaggio sui campioni d’Italia, 10 su Madama e sull’Inter. Insomma, lo scudetto a una giornata dal termine del girone d’andata, pare proprio ipotecato dal Napoli, ma, alle spalle della capolista è lotta serrata per i posti Champions.

Le due romane a braccetto. Nel lunch-match i biancocelesti inguaiano ancora di più il Sassuolo vincendo 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un gol per tempo per la squadra di Sarri: apre Zaccagni su rigore in chiusura di primo tempo, chiude Felipe Anderson al 94′. Con identico punteggio, la Roma piega la Fiorentina grazie a una doppietta del solito Dybala. La Viola paga l’espulsione di Dodò al 24′ per doppio giallo (nella foto: la gioia di Dybala e Abraham dopo uno dei due gol).

Atalanta a valanga al Gewiss Stadium. Contro la Salernitana segnano un po’ tutti nell’8-2 finale: spicca la doppietta di Lookman. In casa dei campani, invece, c’è aria di rivoluzione. Il tecnico Davide Nicola è a un passo dall’esonero: in pole c’è D’Aversa, poi Semplici e Di Francesco. Rischia il licenziamento anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Nel frattempo è saltata la panchina della Cremonese fanalino di coda: esonerato Alvini, squadra a Ballardini.

Le altre gare. Pesanti vittorie salvezza per Spezia e Bologna. I liguri vincono 1-0 a Torino grazie a un rigore trasformato da Nzola, i felsinei s’impongono per 2-1 in quel di Udine. Friulani in vantaggio con Beto, ma, ribaltati dal bel gol di Sansone e dalla rete di Posch. Non è ancora finita per questo turno di campionato perchè all’appello manca il “monday night” Empoli-Sampdoria.

La classifica di Serie A dopo 18 giornate

Napoli 47

Milan 38

Juventus 37

Inter 37

Atalanta 34

Lazio 34

Roma 34

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 23

Bologna 22

Monza 21

Lecce 20

Empoli 19

Salernitana 18

Spezia 18

Sassuolo 16

Verona 9

Sampdoria 9

Cremonese 7