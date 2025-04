TEMPI SUPPLEMENTARI/ A 7 turni dal termine s’infiamma la lotta per l’Europa: la Lazio sbanca Bergamo e risucchia nella corsa Champions l’Atalanta del Gasp sempre più in crisi. Stadio Olimpico: botta e risposta tra Roma e Juventus. Lotta salvezza: tutto come prima, ride solo il Como

di FABIO CAMILLACCI/ In chiave lotta scudetto, per fare un punto concreto alla 31esima giornata, bisognerà necessariamente aspettare il “Monday Night” Bologna-Napoli. Sfida che dirà molto anche in tema di corsa alla zona Champions League. Una cosa, però, possiamo dirla: quest’anno l’Inter subisce troppi gol anche contro le squadre medio-piccole della Serie A. Inammissibile per i campioni d’Italia in carica non vincere al Tardini dopo essere andati sul 2-0. Non a caso il bilancio generale parla chiaro: 69 gol fatti e ben 30 incassati. Per il resto, s’infiamma e si fa sempre più avvincente e interessante la lotta per l’Europa. In coda, invece, è stato un turno interlocutorio, senza scossoni: vince solo il Como che ora vede il traguardo salvezza. E a parte il Monza virtualmente retrocesso, è ancora tutto aperto per evitare gli altri due posti che portano in B.

Bagarre per l’Europa: Atalanta risucchiata. Un gol dell’ottimo Isaksen al 54′ regala tre punti pesantissimi alla Lazio che sbanca Bergamo e costringe una sempre più spenta Dea a guardarsi le spalle da terza in classifica. Ora la compagine di Gasperini rischia di essere scavalcata dal Bologna; intanto, le inseguitrici le rosicchiano altri punti europei (nella foto: il disappunto di Gasperini). All’Olimpico, invece, Roma-Juventus finisce 1-1. In campo, i bianconeri hanno cercat o con più convinzione la vittoria, ma, il pareggio è giusto: anche se non serve a nessuna delle due per fare il grande salto. Gran gol di Locatelli nel primo tempo, pari di Shomurodov a inizio ripresa. Rispetto a quella vista con Thiago Motta, la Juve con Tudor condottiero ha un’anima; oltre a essere più quadrata e pericolosa. La Roma fallisce l’appuntamento con l’ottava vittoria di fila.

La lotta per non retrocedere. Come detto, questa 31esima giornata non ha riservato scossoni nella parte bassa della classifica. Il 3-1 di Monza consente al Como di mettersi quasi in salvo. Le altre sfide sono finite in parità: Lecce-Venezia 1-1, Empoli-Cagliari 0-0. Allo stadio “Via del Mare”, i gol entrambi nel secondo tempo: ospiti avanti grazie a un autogol di Gallo, pareggio di Baschirotto. Preziosi i punti conquistati da Parma e Verona, rispettivamente, contro Inter e Torino. Considerando praticamente in salvo il Como con 33 punti, lotteranno fino alla fine: Verona (31 punti), Cagliari (30), Parma (27), Lecce (26), Empoli (24) e Venezia (21). Mentre per la retrocessione del Monza fanalino di coda ormai manca solo l’aritmetica.