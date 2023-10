TELEFONATA di ERDOGAN a PAPA FRANCESCO su come adoperarsi per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas

C’è oggi una notizia che smentisce i pelosi scetticismi di quanti continuano a soffiare sul fuoco delle polemiche e delle smentite sulla speranza di un incontro di pace che ponga fine alla carneficina in atto in Medio Oriente. La notizia è questa: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con Papa Francesco durante il quale è stata ribadita da entrambi gli interlocutori l’importanza di porre fine al conflitto tra Israele e Hamas . Al centro della telefonata la situazione in Medio Oriente, dove una imminente operazione di terra da parte delle truppe israeliane crea apprensione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e il destino di più di due milioni di civili. Raid mirati in attesa dell’offensiva di terra che Netanyahu smentisce di aver sospeso.

Hamas: oltre 7 mila morti tra cui 3 mila bambini. Altri 12 camion di aiuti nella Striscia. Raffica di missili sull’area di Tel Aviv. Lo Stato ebraico si rifiuta di concedere il visto ai funzionari delle Nazioni Unite dopo la polemica con Guterres