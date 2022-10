TEATRO/ La compagnia Finzi Pasca al REF 2022/ Sappiamo sorridere di tutto

di FEDERICO BETTA – Da 35 anni calcano le scene dei teatri di tutto il mondo: coi loro lavori hanno firmato tre cerimonie olimpiche, viaggiato per 46 nazioni, hanno scritto spettacoli per il Cirque du Soleil e sono nel repertorio del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Al RomaEuropaFestival la Compagnia Finzi Pasca porta Bianco su bianco, un incantevole piccolo gioco di luci, fatto di circo, elegante scrittura e comicità.

Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen, i due performer, sono attori, acrobati, clown, filosofi dal gesto delicato che magicamente danno vita alla relazione tra Ruggero e Helena, due innamorati dalla storia travagliata che si ritrovano insieme come fossero disegnati l’uno per l’altra.

La voce è lasciata alla Bittencourt che con grazia e una strampalata capacità di concentrazione racconta la vita di Ruggero, un ragazzino figlio di un padre violento che si immischia in risse e scorribande mentre disordinatamente cerca se’ stesso. A farle da contrappunto, il partner si muove nel buio come un tecnico di palco che aggiusta e spesso inciampa, innesca improvvise meraviglie con giochi acrobatici e divertenti versi animaleschi. La coppia è una macchina prodigiosa che tra parole senza sosta e corpi snodati riempie uno spazio costellato da decine di lampadine. Ed è proprio la luce, così apparentemente solo scenografica, che con la sua ritmica celeste costruisce un ambiente leggero come un volo, in una perfetta sintonia tra palco e regia.

La creatività dei Finzi Pasca ci trattiene in uno stato di incanto che si spezza solo quando la risata erompe spontanea come quella dei bambini. Bianco su bianco è uno spettacolo che parla tante lingue e a tutte le età, per la sua capacità di affrontare tematiche tragiche, come la violenza domestica, la morte e la malattia, in modo profondo e al tempo stesso lieve. Saper trattare alcuni dei temi più importanti della nostra esistenza, grazie a dettagli minuscoli e a una divertita serie di situazioni tragicomiche, è certamente il segno di una poetica attenta a ogni sensibilità.