Svolta nel giallo dei resti umani trovati in 4 valigie in Toscama: arrestata la fidanzata del figlio dei coniugi albanesi uccisi

Colpo di scena nel giallo dei resti umani trovati, nei giorni scorsi, in 4 valigie abbandonate nei campi che costeggiano la superstrada Firenze-Pisa-Livorno: è stata arrestata Elona Kalesha, 36 anni, albanese (foto da “Chi l’ha visto?” su Rai3), che era la convivente del figlio dei coniugi albanesi Sheptim e Teuta Pasho, ai quali appartenevano quei resti. Alla Kolescha vengono contestati l’uccisione dei due coniugi suoi connazionali, il sezionamento dei loro corpi e l’abbandono delle valigie nelle campagne. Il tutto sarebbe avvenuto ben 5 anni fa, cioè nel 2015. L’arresto della donna per il duplice omicidio è stato eseguito dai carabinieri in esecuzione del decreto di fermo del pm Ornella Galeotti per omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi. Quando nel novembre 2015 scomparvero Shpetim e Tauta Pasho, 54 e 52 anni, la 36enne era la compagna di Taulant Pasho, il figlio della coppia, che ora si trova in carcere in Svizzera.

Nel novembre 2015 Elona Kalesha fu vista dai condomini dell’appartamento, sequestrato oggi dai carabinieri, portare via una o più valigie da cui colava materiale nauseabondo che lei giustificò come vino uscito da bottiglie rotte. Lo hanno riferito i testi agli investigatori in deposizioni rilasciate nel fine settimana in cui hanno pure parlato di materiale rappreso nell’androne e di odore di carne provenire dall’appartamento. Anche sulla base dei loro racconti è scattato il provvedimento del pm.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, fatta grazie ai condomini, Elona Kalesha venne vista andare via frettolosamente dall’abitazione di via Felice Fontana nel novembre 2015 portando via le valigie l’ultimo giorno di scadenza del contratto di locazione dell’appartamento, che lei aveva preso in affitto a nome suo ma dove invece avevano alloggiavato per un breve periodo Shpetmi e Tauta Pasho. E’ in questa casa che i carabinieri ipotizzano sia stata uccisa la coppia albanese sparita e di cui sono stati ritrovati i resti alcuni giorni fa dentro le quattro valigie.

I coniugi Pasho furono visti l’ultima volta in vita l’1 novembre 2015 e, da testimonianze passate relative alle indagini sulla loro scomparsa, risulta che l’ultima persona a vederla fu proprio Elona, la donna arrestata oggi.