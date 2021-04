SUPERLEGA, CAOS CALMO/ La Uefa ammonisce e minaccia alcuni club ribelli, ma, al momento niente mano pesante. Ceferin: “Real, Juventus, Barcellona e Milan dicano cosa vogliono fare altrimenti sono fuori dalla Champions”. Intanto, lui si aumenta lo stipendio portandolo a 2,2 milioni di euro

di FABIO CAMILLACCI/ Come era facilmente prevedibile, e come avevamo previsto su queste pagine, la vicenda della Superlega, dopo un mare di reazioni sdegnate da tutte le parti non interessate al progetto, è finita a tarallucci e vino. La Uefa, infatti, dopo alcune minacce, ha deciso di non decidere: nessun provvedimento contro i team aderenti al rivoluzionario progetto. Il numero uno della Federazione europea del calcio, a margine dell’Esecutivo di venerdi 23 aprile, ha gettato acqua sul fuoco. Intanto, il signor Ceferin, da buon sepolcro imbiancato scandalizzato, ha pensato bene di aumentarsi lo stipendio da 1,7 milioni a 2,2 milioni di euro. Alla faccia della crisi economica da Covid-19.

L’intervento attraverso il portale di “Der Spiegel”. Aleksander Ceferin si è limitato a ribadire i rischi che corrono le squadre ancora presenti nella Super League dicendo: “Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa”. Un avvertimento rivolto soprattutto a Barcellona, Juventus, Milan e Real Madrid, cioè i club che ancora non si sono ufficialmente dissociati dalla Superlega e che sotto sotto sperano di rilanciarla in futuro.

Le altre parole di Ceferin. Il presidente Uefa ha aggiunto: “Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre. Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole essere egoista, può provare a fare di nuovo la Superlega. Ma ci hanno già provato una volta e hanno fallito! Sebbene la Superlega sia implosa dopo essere stata rapidamente abbandonata dalla maggior parte dei partecipanti, Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan non hanno lasciato il progetto. I dirigenti potrebbero subire alcune conseguenze”.

Le nuove velate minacce Uefa per presente e futuro. Ceferin ha concluso: “È chiaro che i club dovranno decidere se sono un club di Superlega o se sono un club europeo. Nel primo caso, ovviamente, non giocheranno in Champions League. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Stiamo ancora aspettando la perizia legale e poi diremo, ma tutti dovranno affrontare le conseguenze per le loro decisioni, e lo sanno bene. C’è pero’ una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il proprio errore e hanno abbandonato il progetto e gli altri, che invece non vogliono credere che tutto sia finito nonostante lo sappiano”. Quanta ipocrisia.