SuperEnalotto: con un 5+1 vinti a Savignano sul Rubicone 594mila euro

SERIE A, TURNO INFRASETTIMANALE/ Stadio Meazza: a un brutto Milan basta un gol di Giroud per piegare il Torino e volare da solo in testa alla classifica, in attesa di Napoli-Bologna. Lotta salvezza: prezioso colpo della Salernitana a Venezia, finisce in parità il derby ligure Spezia-Genoa

Sport