Sull’autostrada dei due mari (Canosa-Napoli) un Flixbus finisce in una scarpata per schivare due auto ferme per incidente: un viaggiatore morto e diversi feriti

La foto è stata scattata quando con una gru si stava cercando di sollevare il grosso autobus per verificare che non vi fossero altre persone coinvolte. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tutti i veicoli coinvolti sono stati messi provvisoriamente sotto sequestro per le indagini e gli agenti hanno interrogato alcuni degli automobilisti coinvolti.

Il pullman era diretto a Roma ed era partito da Lecce. La persona deceduta all’istante è uno dei passeggeri, tutti extracomunitari. Altri 14 sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Salvi i due autisti del bus, anche se feriti.

Gli agenti della polstrada di Avellino hanno assunto le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente: a tale scopo era essenziale – per accertare eventuali responsabilità – il recupero del bus che si è ribaltato. Un’autogrù dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino è stata portata sul posto per sollevare il pesante mezzo.

Anche gli altri veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 4 della mattina nel tratto compreso tra Vallata e Vallesaccarda, al chilometro 100 dell’autostrada A16 Canosa-Napoli, in direzione Napoli. Tutti i conducenti dei mezzi coinvolti nel disastro sono stati sottoposti ai controlli di rito per verificare l’eventuale assunzione di sostante stupefacenti o di alcol.

Non ci sono altri morti, come pure i vigli del fuoco temevano, oltre la persona deceduta all’interno del pullman del Flixbus. I 14 feriti si trovano negli ospedali di Ariano Irpino, Benevento e Avellino. Alcuni hanno riportato traumi importanti ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tutti i passeggeri del bus e delle 5 auto coinvolte nell’incidente sono stati trasferiti in un centro di accoglienza allestito a Grottaminarda. Lì stanno ricevendo assistenza prima di poter raggiungere altre destinazioni.

I feriti sono in gran parte extracomunitari che si trovavano a bordo del pullman e che avrebbero dovuto raggiungere Roma o altre tappe intermedie previste dalla compagnia di trasporto. Secondo una prima ricostruzione della polstrada di Avellino il pullman (come abbiamo detto) è finito sulle auto ferme perché già coinvolte in un precedente incidente.