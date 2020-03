Suicida il ministro delle Finanze dell’Assia. “Era assillato dall’emergenza coronavirus”, dice il presidente Bouffier

È shock in Germania per il suicidio del ministro alle Finanze dell’Assia (il Land tedesco di cui è capoluogo Francoforte sul Meno) Thomas Schaefer, 54 anni. Il politico della Cdu, figura centrale del gabinetto locale, dato come possibile successore dell’attuale presidente Volker Bouffier, era assillato dall’emergenza coronavirus, secondo quanto ha affermato lo stesso Bouffier. Il quale ha detto: “Siamo tutti scioccati dalla morte inattesa di Schaefer e dobbiamo adesso elaborare questo lutto. Schaefer si preoccupava moltissimo che non si sarebbe riusciti a venire incontro alle enormi aspettative di aiuto della popolazione. Era assillato da questa angoscia”.