Sudanese uccide a coltellate in strada due persone a Romans-sur-Isère nel sud est della Francia

Nuovo episodio terroristico in Francia. Un sudanese richiedente asilo ha aggredito due persone per strada a Romans-sur-Isèere, nel sud est della Francia, e le ha uccise con un coltello che aveva rubato in una macelleria. Secondo quanto si apprende da fonti giornalistiche locali, l’uomo ha aggredito anche altre persone incontrate per strada inneggiando ad Allah. La polizia locale è poi riuscita ad arrestarlo.