Successo e ospiti di spicco alla XIV edizione del “Marateale” (la cinque giorni dedicata al cinema nella località balneare della Basilicata)

Si è conclusa la XIV edizione del “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si è tenuto dal 27 al 31 luglio a Maratea sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia, presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Cinque giorni dedicati al cinema con eventi, proiezioni, incontri, tutti aperti al pubblico.

Sono state tante le star di questa edizione. Lino Banfi, Lorella Cuccarini, Luca Guadagnino, Claudio Amendola, Toni Servillo, Darko Perić de La Casa di Carta, Luisa Ranieri (foto) , Claudia Gerini, Rocco Papaleo, Giuseppe Zeno, Lodo Guenzi, Sveva Alviti, Greta Ferro, Andrea Roncato, Giulia Elettra Gorietti e Cesare Cremonini, che ha ricevuto anche la Cittadinanza onoraria di Maratea.

Due le star di Bollywood Chadda Richa e Fazal Ali che hanno raccontato al pubblico il loro mondo cinematografico. Premiati anche l’imprenditore Danilo Iervolino e Sofia Saidi, attrice e presentatrice di NBC Emirati Arabi, l’Head of sustainable initiatives in CNH Industrial Daniela Ropolo, lo scrittore e capoprogetto televisivo Dimitri Cocciuti e la conduttrice e giornalista Elisa Sciuto.

Il Teatro sul mare è stata la location anche delle masterclass di quest’anno, tutte condotte dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton. Ludovica Ramboldi ha raccontato “Come si scrive un film”, Luca Guadagnino, Simone Giacomini presidente STARDUST che, insieme ai ragazzi della STARDUST HOUSE ha affrontato il tema “Gli influencer: i nuovi media”. E ancora Paolo del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema, Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction e le due casting director internazionali Teresa Razzauti e Kristina Erdely.

Un premio speciale è stato assegnato alla IIF Lucisano Media Group, presenti a ritirarlo, Fulvio Lucisano con le figlie Federica e Paola.

Un altro riconoscimento è andato a Mediaset, azienda premiata “Perché promotrice di news, intrattenimento e di eventi cinematografici che veicolano profondi valori educativi e sociali”; a ritirarlo Carlo Gorla, Direttore Promozione e Sviluppo Programmi Informazione Mediaset.

I premi assegnati ogni sera durante il Marateale, sono state le opere dell’artista Michele Affidato.

La giovane Adele Cammarata è stata la vincitrice della prima edizione del contest “Young Blood” dedicato al mestiere dell’attore e alla scoperta di nuovi talenti lanciato dal festival Alice nella Città in occasione del suo ventennale e dalla talents factory WE DO powered by DO Cinema, in partnership con la XIV edizione di Marateale 2022.

Adele Cammarata è stata giudicata il miglior talento emergente dalla giuria composta dall’attore siriano Yahya Mahayni, dal regista Claudio Giovannesi, dal produttore Roberto Proia, dal direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, dall’attore Darko Peric, dalla giornalista Arianna Finos e dalla casting director Teresa Razzauti con la seguente motivazione: “Per la sua capacità di passare, con agilità di trasformazione, da un tono comico, surrealista e caricaturale a un tono realistico, misurato e fedele alla verità dei sentimenti messi in scena”. Premiato con l’Italian TV Awards, Francesco Leone, tra i protagonisti della fiction di Canale5 “Fosca Innocenti”.

Nuova anche la collaborazione con Stardust, che ha curato tutta la comunicazione digital dell’evento, ha portato al Marateale i creator della Stardust House, prima content house italiana e academy di creator da milioni di follower, dove i giovani talenti del mondo social crescono e si formano attraverso corsi di ballo, recitazione e comunicazione.

Partner principale del Marateale è stato Trenitalia, che da sempre sostiene tutte le iniziative e manifestazioni che valorizzano l’eccellenza del Belpaese, così come il patrimonio artistico e culturale. Alilauro, Campari, Bper Banca hanno sostenuto il festival come sponsor.