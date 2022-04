Su La7 da stasera la serie tv “Servant oh the people”, che ha come protagonista Volodymyr Zelensky, l’attore diventato poi presidente dell’Ucraina

Dal 4 aprile, andrà in onda su La7 la serie tv «Servant of The People», di cui è protagonista l’attore Volodymyr Zelensky, poi diventato presidente dell’Ucraina. Zelensky nella fiction interpreta il ruolo del professore di liceo Vasily Petrovy Goloboroko, la cui vita prende una svolta inaspettata quando un suo video denuncia la corruzione, portandolo così verso la candidatura e poi la vittoria elettorale alla carica di presidente dell’Ucraina. Questa serie televisiva ha dato una eccezionale popolarità all’attore, che poi ha deciso di candidarsi alle elezioni per la presidenza dell’Ucraina, vincendole con oltre il 73 per cento dei voti.

Nella versione italiana a dare la voce a Zelensky è l’attore Luca Bizzarri . «Sarò i suoi fiati – dice l’attore – , le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Ecco perché accettare un lavoro come questo, in un momento così difficile, un po’ mi fa stringere lo stomaco. Perché questa sit-com, queste parole che andrò a dire, hanno cambiato la storia dell’Europa e del mondo intero, comunque la si pensi».