Studente di odontoiatria strangola la fidanzata e collega universitaria a Furci Siculo

Femminicidio in un appartamento a Furci Siculo, in provincia di Messina. La vittima è una studentessa di Medicina, Lorena Quaranta, 27 anni, originaria di Favara, strangolata dal fidanzato, suo compagno di studi all’università di Messina, Antonio De Pace, 28 anni, originario di Vibo Valentia, studente di odontoiatria, che l’ha uccisa al culmine di una tremenda lite. L’omicida dopo il delitto ha chiamato i carabinieri di Taormina e poi avrebbe tentato il suicidio procurandosi tagli ai polsi e al collo curati con una semplice medicazione in ospedale.

I due convivevano a circa 3 anni e a Capodanno la ragazza aveva postato una foto con il suo compagno scrivendo: “Amo ogni secondo e ogni anno vissuto insieme a te. Buon 2020”. Non immaginava quale tremenda sorte l’attendesse, come non lo immaginavano i loro colleghi dell’Università. Non si riesce a comprendere che cosa abbia scatenato la furia omicida del giovane.

A Furci è stato proclamato dalla sindaca il lutto cittadino.