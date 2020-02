Strage in Germania in due locali di Hanau frequentati da fumatori di narghilè della comunità turca: 8 morti e 5 feriti. Matrice terroristica?

8 morti e 5 feriti in gravi condizioni: questo il bilancio di una strage compiuta ieri sera ad Hanau in Germania all’interno e all’esterno di due locali frequentati da fumatori di narghilè appartenenti alla comunità turca: il Midnight e l’Arena bar & Cafè. Fra le vittime ci sarebbero anche dei cittadini curdi. Successivamente sono state trovate morte dalla polizia, in un appartamento di Hanau, due persone sospettate di essere implicate nella strage.

La polizia è intervenuta sul posto con l’impiego di molti uomini e di un elicottero alla ricerca di qualcuno che, secondo testimoni, avrebbe sparato da un’auto e potrebbe essere ancora in giro per le strade di Hanau, una città di centomila abitanti che dista 20 km da Francoforte sul Meno.

L’ultima strage avvenuta in Germania risale al dicembre 2016, quando il tunisino Anis Amri attaccò il mercatino di Natale della Chiesa della Memoria di Berlino con un camion, uccidendo 12 persone. Ma ora – a causa della crisi politica provocata in Germania da Alternative fuer Deutschland – ci sono timori per l’inasprirsi di attacchi alimentati dal terrorismo dell’estrema destra: pochi giorni ci fu un blitz della polizia con l’arresto di alcune persone sospettate di essere pronte a commettere attentati contro profughi e musulmani con l’obiettivo di creare e alimentare disordini.