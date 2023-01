Strage di una famiglia negli Usa: gli 8 componenti, tra cui 5 bambini, uccisi a colpi d’arma da fuoco a Enoch (nello Utah).

Strage di una famiglia negli Stati Uniti: gli 8 componenti, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco nella cittadina di Enoch, nello Utah sud-occidentale. La tragedia è avvenuta ieri sera: la polizia ha ritrovato i corpi senza vita delle vittime all’interno della loro abitazione a Enoch, che si trova a circa 245 miglia a sud di Salt Lake City. I funzionari locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli. “Al momento non crediamo che ci sia una minaccia per il pubblico o che ci siano sospetti in libertà”, si legge in un comunicato delle autorità, che non hanno reso noti altri dettagli sulle persone decedute o sulle circostanze della sparatoria.

“Non sappiamo perché sia successo e non tireremo a indovinare, continueremo ad indagare, esaminando tutti i dettagli possibili, rendendo disponibili tutte le informazioni che possono venire fuori da ciò che è successo all’interno dell’abitazione. Avremo ulteriori informazioni man mano che si presenteranno”, ha detto Rob Dotson, amministratore comunale di Enoch.

La strage ha sconvolto la cittadina, che conta appena 8.000 abitanti. Ad allertare la polizia sarebbero state le autorità scolastiche dopo aver notato che i cinque bambini, tutti alunni della Iron County School District, non erano presenti a scuola da un paio di giorni. Le indagini proseguono.