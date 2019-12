SQUADRA UEFA 2019/ La Top 11 dell’anno: nella lista dei 50 candidati scelti dai tifosi di tutto il mondo, ci sono anche quattro calciatori che militano nel nostro campionato. Due sono della Juventus e due del Napoli

di FABIO CAMILLACCI/ Come ogni fine anno, anche nel calcio, è arrivato il momento di tracciare bilanci e stilare classifiche relative al 2019 che volge al termine. Il 9 gennaio prossimo l’Uefa sul proprio sito internet ufficiale renderà nota la migliore formazione di quest’anno. In pratica, la Federazione europea risponderà ai seguenti interrogativi. Chi sono stati i migliori 11 calciatori del mondo in quest’anno solare? Chi sono i magnifici 11 scelti dai tifosi di tutto il mondo che comporranno la squadra dell’anno Uefa 2019? Nella lista generale dei 50 prescelti ci sono quattro calciatori che militano nella nostra Serie A. Sono due giocatori della Juventus e due del Napoli: Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo tra i bianconeri, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly dei partenopei.

Curiosità e statistiche. CR7, alla sedicesima presenza consecutiva tra i 50 finalisti, è il calciatore con più presenze nella squadra dell’anno dei tifosi Uefa con 13 presenze, seguito da Leo Messi (10) e da Sergio Ramos (8). Sono ventidue invece i giocatori debuttanti; mentre la squadra che ha più candidati in questa edizione è il Liverpool con dieci calciatori, compreso Andy Robertson, che diventa così il primo scozzese ad entrare in lista dal 2000, cioè da quando esiste questo premio. In totale, sono 14 i club rappresentati dai 50 candidati, 21 invece le nazioni. L’età media è di 27,18 anni: il più giovane è il 20enne Mbappè. Mentre, il più “vecchio” è Cristiano Ronaldo che compirà 35 anni il prossimo 5 febbraio. Di seguito le liste dei calciatori in lizza, a seconda dei ruoli.

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Oblak (Atletico Madrid), Onana (Ajax) e Ter-Stegen (Barcellona).

DIFENSORI: Jordi Alba (Barcellona), Alexander Arnold (Liverpool), Azpilicueta (Chelsea), Blind (Ajax), De Ligt (Juventus), Gimenez (Atletico Madrid), Kimmich (Bayern), Koulibaly (Napoli), Laporte (Manchester City), Piquè (Barcellona), Sergio Ramos (Real Madrid), Robertson (Liverpool), Tagliafico (Ajax), Van Dijk (Liverpool), Vertonghen (Tottenham) .

CENTROCAMPISTI: Thiago Alcantara (Bayern), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting), De Bruyne (Manchester City), De Jong (Barcellona), Di Maria (PSG), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), Kantè (Chelsea), David Silva (Manchester City), Van de Beek (Ajax), Wijnaldum (Liverpool), Ziyech (Ajax) .

ATTACCANTI: Aguero (Manchester City), Aubameyang (Arsenal), Firmino (Liverpool), Gnabry (Bayern), Hazard (Real Madrid), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern), Manè (Liverpool), Mbappè (PSG), Messi (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Salah (Liverpool), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City), Tadic (Ajax).