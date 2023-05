SPERANZA DI TRATTATIVA PER FERMARE LA GUERRA/ Prevista per sabato una visita-lampo del presidente ucraino Zelensky in Vaticano per incontrare il Papa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all’interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo a Roma, per incontrare Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È quanto si apprende da diverse fonti qualificate internazionali. Zelensky è stato a Helsinky, in Finlandia, e all’Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. In questo programma si potrebbe inserire anche Roma, che al momento non viene confermata da fonti dell’Esecutivo italiano.

Zelensky sabato e domenica è atteso in Germania, prima a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Nell’ambito di questo programma, potrebbe far capolino in agenda la visita a Roma, anche se da Palazzo Chigi al momento non arriva alcuna conferma. Meloni aveva già invitato Zelensky a Roma: la prima volta lo scorso 21 febbraio, durante la sua visita a Kiev; la seconda volta lo scorso 26 aprile, in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione a cui Zelensky aveva partecipato in video collegamento. In entrambe le occasioni, il capo della resistenza ucraina aveva assicurato la sua presenza, presto, nella capitale italiana.

Naturalmente la speranza di quanti ritengono che si debbano fare tutti i tentativi per fermare la guerra tra Russia e Ucraina è che si concretizzino quelle ipotesi di trattative ventilate già nei giorni scorsi da Papa Francesco pur con molta prudenza.