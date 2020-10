Sparatoria tra giovani nella notte in piazza del Monte a Reggio Emilia: tre feriti, uno è grave. Tutto nato da una scacciacani

Spari e paura in pieno centro a Reggio Emilia verso le 23:30 di ieri, in piazza del Monte. Tre giovani sono rimasti feriti: uno grave è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi da ricostruire. Il responsabile è fuggito tra la folla spaventata, che ha cominciato a scappare in ogni direzione, facendo perdere le proprie tracce. Ora è ricercato dalla Polizia (Ansa).

Sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Vecchi, il quale ha così commentato su facebook: «Intorno alle 23 il comandante della Polizia Locale Stefano Poma mi ha allertato perché sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in Piazza del Monte. Sono accorso subito sul luogo insieme alle forze dell’ordine e ai soccorritori. Per quanto sappiamo al momento non è ancora chiaro il tipo di arma utilizzata, ma ci sono comunque tre ragazzi feriti, sembrerebbe in condizioni non gravi. Le indagini sono in corso e sapremo nelle prossime ore più dettagli, rispetto ai quali in questa fase è d’obbligo l’assoluta cautela. È comunque un fatto molto grave che non può accadere nella nostra città. Mi auguro che i responsabili vengano individuati quanto prima e puniti con severità, perché fatti come questo non devono accadere e vanno necessariamente stroncati».

Seguono (fino alle ore 7,30 del mattino) 57 post di cittadini reggiani non benevoli su come a Reggio viene garantita la sicurezza, seguiti da invocazioni di intensificazione della lotta alla crescente criminalità.