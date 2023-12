SORTEGGIO DI COPPA/ Ottavi di finale di Champions League: Inter-Atletico Madrid, Napoli-Barcellona e Lazio-Bayern Monaco. Playoff di Europa League: Feyenoord-Roma e Milan-Rennes. Ecco tutte le date e le possibili insidie per le squadre italiane

di FABIO CAMILLACCI/ A Nyon, in Svizzera, le squadre italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League e nei playoff di Europa League, hanno conosciuto le loro avversarie. Alla luce del sorteggio, possiamo tranquillamente dire che poteva andare peggio, ma, in alcuni casi poteva anche andare meglio. In Coppa Campioni, infatti, la Lazio ha pescato la corazzata Bayern Monaco di Harry Kane e tanti giovani fenomeni. Tutto sommato è andata bene all’Inter che dovrà vedersela con l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che ha vinto proprio il girone in cui c’erano i biancocelesti di Maurizio Sarri. Mentre il Napoli è stato abbinato al Barcellona di Xavi.

Gli altri accoppiamenti usciti dall’urna elvetica. Completano il quadro: Porto-Arsenal, PSG-Real Sociedad, PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Analizziamo nel dettaglio quello che è il momento delle rivali delle tre italiane. Il Bayern Monaco, al di là della sua forza e delle sue mire europee, è secondo nella Bundesliga a 4 punti dalla vetta occupata dal forte Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che quest’anno non sbaglia un colpo. Va detto, però, che i bavaresi hanno una gara in meno rispetto all’attuale capolista. Le due spagnole invece nella Liga inseguono le due battistrada Girona e Real Madrid che ha nno un cospicuo vantaggio su Barcellona e Atletico Madrid.

Il programma degli ottavi di finale di Champions. Le gare di andata e ritorno si disputeranno tra febbraio e marzo 2024. Per le tre squadre italiane: prima partita in casa, ritorno in trasferta. Ecco le date nel dettaglio: i match di andata andranno in scena il 13, il 14, il 20 e il 21 febbraio, quelli di ritorno il 5, il 6, il 12 e il 13 marzo. La prima italiana a debuttare sarà la Lazio che mercoledì 14 febbraio sfiderà all’Olimpico il Bayern Monaco. La settimana dopo toccherà all’Inter (martedì 20 a San Siro) contro l’Atletico e al Napoli (mercoledì 21 al Maradona) contro il Barcellona. Per quanto riguarda le sfide di ritorno: la Lazio giocherà in Baviera martedì 5 marzo, il Napoli sarà di scena a Barcellona martedì 12, mentre i nerazzurri sfideranno al Wanda Metropolitano l’Atletico mercoledì 13 marzo.

Playoff di Europa League: Milan-Rennes e Feyenoord-Roma. Urna fortunata per i rossoneri retrocessi dalla Champions: si troveranno di fronte una squadra che in Ligue 1 sta faticando molto, attualmente è al 13° posto e ha chiuso il girone di Europa League alle spalle del modesto Villarreal (solo 14° nella Liga). Poteva andare decisamente meglio alla Roma che si ritrova davanti ancora una volta gli olandesi di Rotterdam eliminati in Coppa Campioni da Atletico Madrid e Lazio. I precedenti sono tutti favorevoli alla squadra di Josè Mourinho, ma, questo Feyenoord, campione d’Olanda in carica, non va affatto sottovalutato. Attualmente, la compagine di Arne Slot è seconda nella Eredivisie olandese a -10 dal PSV Eindhoven.

Gli impegni delle due italiane nella Uefa Europa League. Gare di andata il 15 febbraio: ore 18,45 Feyenoord-Roma, ore 21.00 Milan-Rennes. Match di ritorno il 22 febbraio: ore 18,45 Rennes-Milan, ore 21,00 Roma-Feyenoord. Gli altri accoppiamenti: Lens (Fra)-Friburgo (Ger), Young Boys (Svi)-Sporting (Por), Benfica (Por)-Tolosa (Fra), Braga (Por)-Qarabag (Aze), Galatasaray (Tur)-Sparta Praga (Rep. Ceca), Shakhtar Donetsk (Ucr)-Marsiglia (Fra). Ricordiamo che con l’Atalanta sono già qualificate agli ottavi di finale: West Ham (Ing), Brighton (Ing), Rangers (Sco), Liverpool (Ing), Villarreal (Spa), Slavia Praga (Rep. Ceca), Bayer Leverkusen (Ger). Tra due mesi si riaprono le danze d’Europa.