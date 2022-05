Sondaggio sulle dichiarazioni di Draghi: “Il vero problema del Superbonus? L’incertezza legislativa”

Da un sondaggio di Infoweb sul superbonus edilizio e sulle dichiarazioni negative del presidente del Consiglio, Mario Draghi (che ha espresso la sua contrarietà motivandola con la considerazione che “ha triplicato i costi di efficientamento e i prezzi degli investimenti, togliendo la trattativa sul prezzo”) è emerso che il vero problema consiste nella incertezza legislativa.

Per i 2216 utenti che hanno partecipato al sondaggio la risposta è molto netta: il Superbonus non è responsabile dell’aumento dei prezzi, la cui causa è da ricercarsi in fattori congiunturali che hanno colpito tutta Europa, bensì vittima delle continue incertezze normative e burocratiche, che in questi mesi hanno rischiato di rendere inutilizzabile la misura.

Le risposte al sondaggio di Infoweb: oltre il 71% dei partecipanti ha confermato che il Superbonus 110% ha generato una crescita economica per l’edilizia, rendendo dunque poco chiaro perché il Governo, e il presidente del Consiglio in primis, che pure continuano a sostenere l’indispensabilità della transizione energetica e delle rinnovabili per il futuro del paese, pongano continui ostacoli contro una misura che, per quanto perfettibile, ha dimostrato piena validità, creando lavoro, aiutando la ripresa del PIL e avviando la riqualificazione di edifici obsoleti ed energivori.

Aumento dei costi e criticità. Il cuore del problema è quindi da ricercare nella speculazione che, per il 60,9% dei professionisti intervistati, è la reale responsabile dell’aumento dei costi dell’efficientamento energetico. Si aggiungono a questa i problemi legati all’incertezza legislativa e attuativa e all’eccessiva burocrazia, indicati dal 73% dei partecipanti al sondaggio quali principali aspetti critici che hanno frenato l’applicazione della misura.

ECCO L’ESITO DETTAGLIATO DEL SONDAGGIO

In generale, quanto sei d’accordo con le affermazioni del presidente Draghi? 2250 su 2250 persone hanno risposto Non sono assolutamente d’accordo 849 risp. 37.7% Totalmente d’accordo 688 risp. 30.6% Concordo su alcuni punti ma non su tutto 458 risp. 20.4% Sono d’accordo con qualche riserva 255 risp. 11.3%

Ritieni che l’aumento dei costi dell’efficientamento energetico sia dovuto a: 2250 su 2250 persone hanno risposto Speculazione 1.373 risp. 61% Aumento dei costi delle materie prime 491 risp. 21.8% Mancanza di trattativa con l’impresa 386 risp. 17.2%

Ritieni che il Superbonus 110% abbia generato una reale crescita economica per il settore dell’edilizia? 2250 su 2250 persone hanno risposto SI 1.603 risp. 71.2% NO 647 risp. 28.8%