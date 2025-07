SINNER LORD WIMBLEDON!/ Jannik sull’erba di Londra batte in 4 set lo spagnolo Carlos Alcaraz e trionfa. L’altoatesino è il primo italiano a vincere il prestigioso Slam inglese

di ALESSIA ALIMONDA/ Il 13 Luglio 2025 rimarrà per sempre impresso nelle pagine della storia del tennis italiano. Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ha compiuto un’impresa epocale trionfando sui campi in erba di Wimbledon, sconfiggendo in una finale mozzafiato il suo acerrimo rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Quella che si è consumata all’All England Club è stata molto più di una semplice vittoria: è stata la rivincita attesa, il riscatto da una bruciante delusione e la definitiva consacrazione di un campione che, a soli 35 giorni dalla finale persa al Roland Garros, ha riscritto le regole del possibile per il tennis azzurro. Mai prima d’ora, nelle 137 edizioni dei Championships, un tennista italiano era riuscito a sollevare il prestigioso Gentlemen’s Singles Trophy. Matteo Berrettini e Jasmine Paolini si erano avvicinati al sogno, raggiungendo l’epilogo, ma è stato Sinner a infrangere il tabù e a imprimere il suo nome nell’albo d’oro.

Una battaglia di mente e di racchetta. La finale contro Carlos Alcaraz è stata una vera e propria battaglia, durata poco più di tre ore, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. I pronostici della vigilia, che vedevano un leggero vantaggio per lo spagnolo, sono stati ribaltati da un Sinner determinato e lucido. Nonostante un inizio in salita, con il primo set perso 4-6 a causa di un parziale di quattro game subito dopo essere stato in vantaggio 4-2, l’altoatesino ha dimostrato una resilienza straordinaria. Sotto gli occhi attenti della Duchessa di Cambridge Kate, madrina del torneo che lo ha poi premiato, del Principe William, del Re di Spagna Felipe e di sua madre Siglinde, Sinner ha ritrovato immediatamente il filo del suo gioco. Se nel primo set la percentuale di prime di servizio aveva lasciato a desiderare, già nel primo game della seconda frazione ha trovato il break decisivo, ristabilendo la parità dopo un’ora e mezza di gioco. Dall’altra parte della rete, Alcaraz ha confermato la sua natura di “genio e sregolatezza”, alternando colpi spettacolari a errori banali. Di contro, Sinner ha offerto una lezione di saggezza tattica e pragmatismo. Recuperando in parte l’efficacia del servizio e comandando gli scambi da fondo campo con il suo dritto potente, ha progressivamente preso il controllo del match.

Il punto di svolta e il trionfo finale. Il momento chiave è arrivato nel nono gioco della terza frazione, quando Sinner ha strappato nuovamente il servizio allo spagnolo, aggiudicandosi il set. Alcaraz, visibilmente sorpreso, cercava risposte nel suo box che non potevano arrivare, perché la realtà era chiara: Sinner stava semplicemente giocando meglio, senza concedere errori gratuiti e variando il gioco in modo impeccabile. L’inerzia della finale non è cambiata nella quarta frazione. Sinner ha trovato subito lo strappo in avanti, difendendo con caparbietà il break di vantaggio nell’ottavo gioco, annullando due pericolose palle-break che avrebbero potuto riaprire la partita. Quell’ostacolo è stato l’ultimo prima del trionfo. Al secondo match-point, Jannik Sinner ha alzato le braccia al cielo, un momento di pura emozione prima di percorrere la passerella in tribuna, tra gli applausi dei tifosi, per poi stringere in un lungo abbraccio il suo team, i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, e infine la sua famiglia.

Non solo una vittoria, ma una rinascita. Questo successo consolida il primato di Sinner nel ranking mondiale e interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive di Alcaraz negli scontri diretti. Ma soprattutto, cancella definitivamente il ricordo amaro dei tre match point sprecati nella finale di Parigi. “Ho usato quella sconfitta per arrivare fin qui”, ha dichiarato Sinner alzando la coppa, chiudendo un cerchio perfetto. “Perdere è difficile però prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik. Continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo ed una bella rivalità nel campo. Te lo sei meritato. Hai giocato un grande tennis in queste due settimane. Sono contento per te, continua così”, queste le parole di grande sportività di Carlos Alcaraz. La presenza nel Royal Box di personalità come la famiglia reale britannica al completo – il Principe William, la Duchessa di Cambridge Kate, e i figli George e Charlotte – insieme al Re di Spagna Felipe VI, ha sottolineato l’importanza e il prestigio di questa finale. Ma al centro della scena, in questa domenica 13 luglio 2025, c’era un solo protagonista: Jannik Sinner, il primo italiano a scrivere la storia a Wimbledon, il re indiscusso dell’erba di Londra.