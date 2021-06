Sindacalista Cobas di origini marocchine muore dopo essere stato investito da un camion durante una manifestazione a Novara

Un sindacalista dei Cobas – 37 anni di origini marocchine – è stato investito questa mattina da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate (Novara) ed è morto. E’ accaduto in via Guido il Grande, durante una manifestazione di lavoratori della logistica. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’autista del camion abbia investito durante una manovra il sindacalista, e poi sia fuggito. A bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti anche agenti del 118, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. L’autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione, che stava per cominciare, e il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri