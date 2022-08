SILVERSTONE SI TINGE DI ROSSO/ MotoGP, trionfo Ducati nel Gran Premio di Gran Bretagna: la casa di Borgo Panigale piazza 4 piloti tra i primi 5. Vince uno scatenato Pecco Bagnaia che torna a credere nel titolo iridato accorciando su Quartararo

di FABIO CAMILLACCI/ MotoGP, Silverstone si tinge di rosso: la domenica perfetta per la Ducati. Nel Gran Premio di Gran Bretagna trionfa Pecco Bagnaia (foto Gazzetta dello Sport), davanti all’Aprilia di Vinales e al compagno di squadra Miller; 4° Enea Bastianini, solo 8° Fabio Quartararo che precede un Aleix Espargaro dolorante. Il leader del Mondiale 2022 e campione del mondo in carica dunque perde punti pesanti nella corsa al titolo iridato, ridando speranza anche a Bagnaia che colleziona il quarto successo stagionale. Come detto, la domenica perfetta per la Ducati che piazza quattro moto nelle prime cinque posizioni.

Vinales in crescita. Lo spagnolo dell’Aprilia al penultimo giro ha addirittura sognato il colpaccio al termine di una rimonta mozzafiato. Maverick ha provato ad attaccare ma è stato controllato bene e respinto da un grande Pecco. La piazza d’onore è comunque importante per Vinales che continua a crescere in sintonia con la sua Aprilia. Parziale riscatto invece per Aleix Espargaro che chiude solo 9° dopo il brutto incidente ma comunque troppo lontano da un podio che sembrava alla sua portata su questa pista. Mentre, Quartararo, dopo aver rimediato in qualche modo al long lap penalty a inizio gara, non è mai riuscito a stare dentro la gara.

Un altra “Rossa” sul podio di Silverstone. E’ quella di Jack Miller, terzo al traguardo dopo una gara molto solida. Enea Bastianini, dal canto suo si conferma straordinario nella seconda parte di gara e chiude ai piedi del podio dopo essere riuscito a beffare proprio all’ultimo giro, Jorge Martin, che a sua volta chiude al quinto posto al termine di un weekend deludente per il team Pramac. Soprattutto perchè Johann Zarco, dopo essere scattato dalla pole ed essere riuscito a restare al comando, è scivolato al 5° giro, gettando forse al vento la sua prima vittoria in carriera.

Gli altri piazzamenti. Alle spalle di Martin, Miguel Oliveira 6° con la KTM; quindi, Alex Rins, che prima culla addirittura il sogno di vittoria, poi nella seconda parte di gara perde terreno. L’italiano Marco Bezzecchi chiude la top ten. Soltanto 12° Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Pertanto, la classifica generale adesso recita: Quartararo sempre al comando con 180 punti, Espargaro è al secondo posto a quota 158, mentre Francesco Bagnaia recupera ben 17 punti al centauro della Yamama portandosi a 131 punti, ovvero a -49 dalla vetta. Due gare fa, ad Assen partiva da -91. La rincorsa al grande sogno continua in casa Ducati. Prossima tappa: 21 agosto GP d’Austria al Red Bull Ring.