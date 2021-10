SIGNORA DI RUSSIA, DEA RIBALTATA/ Champions League: la Juventus vince in casa dello Zenit San Pietroburgo e vede gli ottavi di finale, Atalanta rimontata dal Manchester United. A Old Trafford, i bergamaschi passano dal 2-0 al 2-3 firmato Cristiano Ronaldo

di FABIO CAMILLACCI/ Italiane a corrente alternata anche nel mercoledi di Champions League: nell’ultimo turno dell’andata della fase a gironi, bene la Juventus che espugna San Pietroburgo, male l’Atalanta che a Old Trafford contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo passa dal 2-0 al 2-3 finale. Peraltro, è proprio CR7 a firmare il gol vittoria dei Red Devils. Vecchia Signora sempre al comando del raggruppamento e ora a un passo dall’accesso agli ottavi di finale, si complica invece la situazione per la Dea di Gasperini che comunque può ancora centrare la qualificazione.

Juventus, colpo in casa dello Zenit: Madama prima a punteggio pieno. Alla Gazprom Arena, l’1-0 decisivo matura soltanto negli ultimi minuti e al termine di una partita bloccata e qualche pericolo sventato dai bianconeri; russi arroccati in difesa ma pericolosi in almeno 4 occasioni. La compagine di Massimiliano Allegri trova il varco giusto all’87’: cross di De Sciglio e Kulusevski insacca con un colpo di testa. Tra campionato e Champions, quarta vittoria di fila per 1-0 per la Juve che dopo tre match è a punteggio pieno con 9 punti. Nell’altra gara del gruppo H, il Chelsea a Stamford Bridge rifila un 4-0 al Malmoe e resta secondo con 6 punti; Zenit 3, Malmoe sempre a zero.

Atalanta, il sogno dura un tempo, poi Rashford, Maguire e Ronaldo (foto Epa-Gazzetta dello Sport) ribaltano i bergamaschi. E dire che il primo tempo si era chiuso con la Dea in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Pasalic e Demiral. Nella ripresa, i nerazzurri cedono di schianto. Tegola in difesa, si fa male anche Demiral e adesso è emergenza per Gasp. Un vero peccato perchè per 45 minuti l’Atalanta è stata un incubo per lo United e i suoi tifosi. Alla fine, le tante assenze tra gli orobici e i campioni presenti nelle file dei padroni di casa hanno fatto la differenza. Nell’altra sfida del girone F, il Villareal passa per 4-1 in casa dello Young Boys e complica il cammino della Dea perchè ora la classifica recita: Manchester United 6 punti, Atalanta e Villareal 4, Young Boys 3.