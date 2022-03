Si ribalta e precipita nella scarpata un minibus in Puglia sull’autostrada A16 tra Candela e Cerignola: muoiono 4 suore, feriti altri 8 passeggeri

Sciagura stradale in Puglia sulla autostrada A16 tra Candela e Cerignola: un minibus si è ribaltato precipitando in una scarpata per cause in via di accertamento verso le 18,30 di stasera e 4 suore che erano a bordo sono morte, altri 8 passeggeri sono rimasti feriti e trasportati nei più vicini ospedali.

Secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale il minibus è uscito di strada, ribaltandosi e rompendo il guard rail è finito in una scarpata. Per soccorrere i feriti è intervenuto anche l’elisoccorso. Inoltre squadre dei Vigili del fuoco e agenti della Polizia stanno operando sia per aiutare i passeggeri sia per regolare il traffico su quella autostrada. Intanto è stato chiuso il tratto autostradale compreso tra Candela e Cerignola ovest, dove si è formata una coda di 2 chilometri in direzione di Canosa.

La società Autostrade consiglia agli automobilisti diretti a Canosa, dopo l’uscita obbligatoria a Candela, di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Cerignola ovest.