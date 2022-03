Si è spento il giovane calciatore Alessandro Grazioli in attesa di trapianto, ma non si è trovato un donatore

Non ce l’ha fatta Alessandro Grazioli, il giovane calciatore 26enne di Briona, in provincia di Novara, in attesa di trapianto di midollo osseo perché affetto da leucemia mieloide acuta. La sua vicenda qualche settimana fa aveva commosso l’Italia, dopo l’appello lanciato tramite la pagina Facebook dall’associazione Admo di Borgomanero per trovare un donatore di cellule staminali. Il giovane si è spento ieri all’ospedale di Bologna, dove era ricoverato da due settimane, in attesa del trapianto. I primi sintomi si erano manifestati lo scorso ottobre. Laureato in Economia e Commercio, giocava a calcio in Promozione nella squadra del Sizzano, di cui era il capitano.

Gli stessi compagni di squadra si erano sottoposti a un prelievo di sangue per vedere le eventuali compatibilità di donatori.