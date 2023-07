Si è spento a Parigi all’età di 94 anni il romanziere e saggista ceco Milan Kundera, autore di romanzi, il più noto dei quali è “L’insostenibile leggerezza dell’essere” , più volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura, senza tuttavia mai vincerlo . La sua ultima apparizione pubblica risale al 27 gennaio 1984 , quando fu ospite di Bernard Pivot, conduttore e critico letterario di “Apostrophes“, all’epoca il programma culturale più seguito della televisione francese. Da quel momento, con la moglie Vera Hrabanková, ha formato “la coppia più silenziosa di Parigi”, come ha raccontato alla rivista “Paris Match” uno dei suoi vicini, il giornalista Philippe Labro. France Culture, parafrasando il suo libro più noto, l’ha chiamata “l’insostenibile potenza del silenzio”. D’altronde, proprio nel suo capolavoro aveva quasi annunciato: “ Vivere nella verità, non mentire né a se stessi né agli altri, è possibile soltanto a condizione di vivere senza pubblico (…) Avere un pubblico, pensare a un pubblico, significa vivere nella menzogna .”

Nato a Brno il 1º aprile 1929, era figlio di un pianista. Amava la musica e da giovane si era persino cimentato nel jazz. Nel 1948, ancora studente, s’iscrisse al Partito Comunista da cui fu espulso per le sue idee “non conformi”. Una volta riammesso, divenne un punto di riferimento dei dibattiti politici di quegli anni. Fu prima poeta e autore di prosa, ma il successo arrivò con i primi romanzi, proibiti per molto tempo in Cecoslovacchia. Soltanto nel 2006 “L’insostenibile leggerezza dell’essere” fu pubblicato nel suo paese natale.

Il suo primo romanzo, Lo scherzo, era uscito nel 1967 e conteneva un’amara ricostruzione della realtà cecoslovacca del secondo dopoguerra. Vinse il premio dell’Unione degli Scrittori Cechi. Acclamato da Louis Aragon, che scrisse la prefazione quando il libro fu pubblicato in Francia nel 1968, quest’opera potente in uno stile barocco e molto vivace esplora, attraverso il destino dell’uomo personaggi e femminili, uno dei te

mi fondamentali del suo lavoro: il confronto, insieme drammatico e comico, tra la vita intima dell’individuo, il suo carattere sfuggente e casuale e la finzione di un’ideologia collettiva, in questo caso il comunismo stalinista.

Kundera si schierò poi a favore della Primavera di Praga e fu cacciato nuovamente dal Partito nel ’70.

Nei successivi romanzi, soprattutto in quelli del periodo francese, Kundera sviluppò un proprio stile personale, quello del “romanzo-saggio”, alternando cioè elementi tipicamente narrativi a vere e proprie parentesi saggistiche.

Dopo aver pubblicato Risibles amours (1971) La valse au adieux (1976) e La vita è altrove (1973) che gli valsero il premio del ranger Prix Médicis, Milan Kundera affermò di non voler più scrivere. Ma i suoi ammiratori e amici lo convinsero a continuare e lo invitarono in Francia nel 1975. Andò a insegnare all’Università di Rennes. Nel ‘79 perse la cittadinanza cecoslovacca e nell’81 François Mitterrand gli concesse quella francese, contemporaneamente a Julio Cortazar.

Ben presto scelse Parigi come sua “seconda città natale”. Nel 1984, riscosse un grande successo con “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, in particolare grazie all’adattamento per il cinema di Philippe Kaufman e Jean-Claude Carrière con Daniel Day-Lewis (Tomáš) e Juliette Binoche (Tereza), dove si fondono storia, autobiografia e intrecci sentimentali: ambientata nel 1968 a Praga, la storia racconta la vita e le vicende di un “quartetto” di artisti e intellettuali cecoslovacchi durante la “Primavera di Praga” interrotta dall’invasione sovietica con il proposito di “correggere fraternamente il deviazionismo” dalla buona strada socialista che aveva contagiato l’intera nazione e riprende il tema del romanzo, ispirato al tema nietzscheano del rifiuto dello spirito di pesantezza.