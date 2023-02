Si è spento a 94 anni il grande compositore Burt Bacharach, premio Oscar e Grammy

E’ morto, all’età di 94 anni nella sua casa di Los Angeles, Burt Bacharach, il popolare compositore di canzoni come Say A Little Prayer, Raindrops Keep Falling On My Head e tanti altri brani di successo.

Genio della musica e vincitore di Grammy e Oscar, compositore per oltre 70 anni, celebre per i suoi arrangiamenti inconfondibili, lascia un’eredità di centinaia di canzoni, da “Walk on by” a “Raindrops keep fallin’ on my head“, interpretate da tutti i grandi nomi dello scenario musicale.