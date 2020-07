Si è spenta a Parigi, all’età di 104 anni, Olivia De Havilland, l’indimenticabile Melania di “Via col vento”

Il grande successo arrivò con la parte di Melania in Via col vento, acerrima rivale in amore e amica al tempo stesso della protagonista Rossella O’Hara. Quel ruolo resterà la sua interpretazione più celebre, ricordato da generazioni di spettatori di tutto il mondo.

Negli anni successivi a Via col vento l’attrice lottò per ottenere ruoli all’altezza del suo temperamento drammatico: dagli anni ’50 ridusse notevolmente le sue interpretazioni, ma riuscì a regalare al mondo del cinema grandi personaggi, come in Nessuno resta solo, esordio di Stanley Kramer con Robert Mitchum e Frank Sinatra, in Piano… piano, dolce Carlotta di Robert Aldrich con Bette Davis (prendendo il posto di Joan Crawford) e in La papessa Giovanna con Liv Ullmann.

Nella sua lunga carriera vinse due premi Oscar, uno per A ciascuno il suo destino di Mitchell Leisen, nella parte di una ragazza madre che deve aspettare vent’anni prima ritrovarlo, un ruolo che la obbligò a invecchiare di venticinque anni e interpretare la stessa donna in quattro età differenti, e un altro per L’ereditiera di William Wyler, dove portò sullo schermo il personaggio di una donna che dopo un’iniziale sottomissione sa sfoderare un carattere duro e deciso. Celebre la sua rivalità con la sorella, altra grande attrice: Joan Fontaine.

Anche la vita sentimentale di Olivia De Havilland fu movimentata: dopo alcuni flirt con Howard Hughes, James Stewart e John Huston, nel 1946 sposò lo scrittore Marcus Goodrich, da cui divorziò nel 1953. Dal matrimonio nacque nel 1949 il figlio Benjamin, che divenne matematico e morì nel 1991, affetto dal morbo di Hodgkin. Si risposò nel 1955 con Pierre Galante, giornalista di Paris Match, da cui divorziò, pur mantenendo ottimi rapporti, nel 1979. Nel 1956 ebbe un’altra figlia, Gisèle, divenuta poi giornalista.