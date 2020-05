SERIE A, CAOS SENZA TREGUA/ Il ministero dello Sport: “Per ora solo allenamenti individuali, rinviate le linee guida per quelli di gruppo”. Tra qualche giorno la risposta del Comitato tecnico scientifico sul nuovo protocollo chiesto dal calcio

di FABIO CAMILLACCI/ Mentre la Bundesliga tedesca è ripartita, la Liga spagnola dovrebbe ripartire a fine giugno e la Premier League inglese lavora per riprendere a breve, in Italia la situazione ripresa del massimo campionato di calcio rimane caotica e piena di punti interrogativi. E questo per colpa di tutte le parti in causa: ministero dello Sport, Lega, Figc, club e calciatori. La notizia di domenica 17 maggio, vigilia della riapertura italiana dopo il lockdown causa coronavirus, è questa: ancora niente linee guida per gli allenamenti di gruppo, se ne riparla nei prossimi giorni (nella foto: l’allenamento individuale del milanista Ibrahimovic e il tecnico rossonero Pioli con la mascherina).

Perchè? Perchè il Comitato tecnico-scientifico non ha ancora validato il documento del ministero dello Sport in merito. Quindi, le squadre non possono ancora riprendere gli allenamenti di squadra. Secondo i soliti ben informati, questo rinvio non cambia nulla, ma, è solo un modo per seguire e attuare un protocollo sanitario prudente che prevede: divieto di assembramento, rispetto del distanziamento di due metri fra un calciatore e l’altro, esercizi (anche con il pallone) con piccoli gruppi. Per ora, dunque, solo allenamenti in forma individuale. D’altronde, molte società non sono ancora pronte e per questo motivo stanno programmando in modo piuttosto soft il lavoro della prossima settimana.

I riflettori restano puntati sulla proposta di protocollo che Lega e Federcalcio invieranno nelle prossime ore al ministro dello sport Vincenzo Spadafora. In sostanza, si tratta della richiesta di poter cominciare gli allenamenti classici a regime, cioè senza limitazioni, garantendo un maggiore monitoraggio con test sierologici e tamponi. La proposta dovrà essere in ogni caso validata dal Comitato tecnico scientifico.

La risposta al nuovo protocollo sollecitato dal mondo del calcio dopo il no al ritiro blindato, dovrebbe arrivare tra 3-4 giorni. Mentre, solo fra 10-12 giorni, in base alla curva epidemiologica del Covid-19, potrà essere affrontato il vero nodo del problema: la possibilità di modificare la norma sulla quarantena automatica che in caso di positività di un membro della squadra, prevede 14 giorni di isolamento per l’intero gruppo. Intanto, il tempo passa e la ripresa della Serie A diventa sempre più difficile e complicata.