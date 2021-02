SERIE A, ANTICIPI SALVEZZA/ Colpaccio del Torino a Cagliari: primo successo per Davide Nicola da tecnico dei granata. Crisi senza fine per i sardi: Di Francesco al capolinea dopo il fresco rinnovo di contratto voluto da patron Giulini. Boccata d’ossigeno per la Fiorentina: tris allo Spezia

di FABIO CAMILLACCI/ Calcio senza sosta. Archiviata da poco la tre giorni di Coppe europee, torna il campionato. Il nuovo spezzatino partorito per accontentare le tv, principale fonte di guadagno dei club italiani, regala subito ben due anticipi di venerdi: una rarità. Per la 23° giornata: colpo salvezza del Torino a Cagliari per 1-0 e prima vittoria per Davide Nicola da mister del Toro. Stesso discorso per la Fiorentina di Prandelli che liquida lo Spezia 3-0 e respira.

In casa Cagliari, Di Francesco sta per saltare. Lo scrivemmo il 24 gennaio quando arrivò la notizia del rinnovo di contratto del mediocre ex tecnico di Roma e Samp, e lo ribadiamo: il patron dei sardi Giulini ha commesso un grave errore non capendo che da tempo la squadra non segue più l’allenatore. Quindici punti in 23 partite sono una miseria per una rosa fatta comunque di buoni giocatori (nella foto a destra: Di Francesco e Giulini).

Il Cagliari non punge, Bremer lo punisce: colpaccio salvezza per il Toro che si porta a +5 sui sardi terzultimi. Un colpo di testa del difensore brasiliano al 76’ decide una partita molto intensa ma brutta. Nel finale, una super parata di Cragno nega la gioia del gol a Belotti. L’estremo difensore dei padroni di casa si ripete su Rincon. Dall’altra parte, il portiere Sirigu è praticamente inoperoso nonostante l’ingresso dei panzer d’attacco Cerri e Pavoletti per un 4-2-3-1 che diventa spesso un 4-2-4. Di Francesco sempre più in confusione tecnico-tattica.

Crisi senza fine per il Cagliari: 1 solo punto nelle ultime 10 gare. Nonostante, il fresco rinnovo di contratto fino al 2023 voluto da patron Giulini per provare a dare una scossa all’ambiente, Eusebio Di Francesco sembra ormai giunto al capolinea. Esonero o divorzio consensuale sono dietro l’angolo. In attesa di prendere una decisione, il presidente ordina il silenzio stampa. In pole per la sostituzione di Di Francesco c’è l’ex tecnico della Spal Leonardo Semplici; seguono Montella e Rastelli che in passato allenò gli isolani dal 2015 al 2017.

Stadio Franchi di Firenze: Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric annientano lo Spezia rivelazione. Una boccata d’ossigeno niente male per la Fiorentina che soffre nella prima frazione di gioco, ma domina nella seconda battendo i liguri grazie ai suoi due migliori talenti. Vlahovic, nono centro per lui in questa Serie A, e Castrovilli. Il tutto condito dal prezioso contributo di Eysseric: 28enne centrocampista francese.

La squadra di Vincenzo Italiano conferma le aspettative disputando un grande primo tempo. Stavolta perà allo Spezia è mancato tremendamente un terminale offensivo in grado di trasformare in gol le tante occasioni nate dalle ottime trame di gioco. E così la Viola, pur priva di Ribery, nella ripresa, dopo aver immediatamente trovato il vantaggio, si è divertita a infierire sull’avversario meritando la vittoria. Tre punti che consentono alla squadra di Prandelli di tornare in una zona più tranquilla a +10 sul Cagliari.