SERIE A 2022-2023, IL CALENDARIO/ Si parte prima di sempre, il 13 agosto; si chiude il 4 giugno. Sarà una stagione condizionata dalla lunga sosta invernale per i Mondiali in Qatar ai quali purtroppo l’Italia non parteciperà

di FABIO CAMILLACCI/ È stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022/2023. Si comincia il prossimo 13 agosto, si chiude il 4 giugno 2023. Sarà una stagione molto lunga perché in mezzo ci sarà la sosta tra novembre e inizio gennaio per i Mondiali di Qatar 2022. Fatto unico nella storia del calcio. Questa la prima giornata: Fiorentina-Cremonese, Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta e Spezia-Empoli. Le date da appuntare sul calendario: iI derby di Milano alla 5° (4 settembre) e alla 21° giornata (5 febbraio). Il “derby d’Italia” Juventus-Inter il 6 novembre e il 19 marzo. Alla penultima giornata poi: Juventus-Milan e Inter-Atalanta.

Gli altri big-match. Milan-Juventus al 9° turno il 9 ottobre, ritorno il 28 maggio per il 37°. Spostandoci nella Capitale: Roma-Lazio il 6 novembre alla 13°, Lazio-Roma il 19 marzo per la 27°. Senza dimenticare: Inter-Napoli il 4 gennaio per la 16° giornata e Napoli-Inter il 23 aprile alla 31°. Restando ai partenopei, saranno da non perdere: Napoli-Juventus il 15 gennaio al 18° turno e Juventus-Napoli il 23 aprile per il 31°. E ancora: Milan-Napoli il 18 settembre alla 7° giornata, Napoli-Milan il 2 aprile per il 28° turno. Infine il “derby del cuore” di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: Milan-Monza dopo 11 turni il 23 ottobre, Monza-Milan il 19 febbraio alla 23°.

Le curiosità rispetto al passato. Confermata la novità introdotta l’anno scorso: torneo asimmetrico con il girone di ritorno diverso da quello di andata. La prima giornata della nuova Serie A andrà in scena in anticipo rispetto agli altri anni. Saranno 3 i turni di campionato che si giocheranno nel mese di agosto. Mentre, l’ultima giornata si disputerà nel weekend del 3-4 giugno 2023, ovvero due settimane più tardi rispetto alla stagione scorsa. Quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaio e il 3 maggio.

Tante le soste per gli impegni delle Nazionali. Amichevoli e sfide di Nations League dal 19 al 27 settembre e dal 20 al 28 marzo. Oltre alla mega-pausa di circa 52 giorni per l’atipico campionato del mondo previsto dal 18 novembre al 21 dicembre. Mondiali d’inverno per la prima volta nella storia. Dunque, il 13 novembre ultima giornata di campionato prima dello stop causa Mondiale, al quale purtroppo l’Italia come sappiamo non parteciperà avendo fallito la qualificazione. La Serie A ripartirà direttamente nel 2023 con il turno infrasettimanale del 3, 4 e 5 gennaio. Tutto questo inevitabilmente influirà sul campionato condizionando e molto lo stato di forma delle 20 squadre e la lotta per i vari obiettivi.