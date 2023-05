Sergio Mattarella nell’Emilia martoriata dall’alluvione: «So che ce la farete»

Bagno di folla oggi per Sergio Mattarella in visita all’Emilia Romagna alle prese con gli sforzi per la rinascita dal disastro dell’alluvione. Il capo dello Stato, accompagnato dal presidente della regione, Stefano Bonaccini, nel congedarsi ha detto tra l’altro: “Questo è un momento impegnativo, difficile. Ho visto tante ferite nel territorio, e so bene che serve coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. So che ce la farete, con l’aiuto dello Stato e del governo. So che ce la farete, perché questa è la volontà di queste contrade. Tutta l’Italia vi è vicina, e non sarete soli in questa rinascita, che deve essere veloce”.

“Questo territorio – ha aggiunto – è un elemento importantissimo, fondamentale, per la vita dell’Italia, lo è per la sua economia e per la sua storia. Quindi l’esigenza che si rilanci non è soltanto vostra – ha detto il capo dello Stato ai cittadini in piazza a Forlì – ma è un’esigenza nazionale, e in questo, potete esser certi, vi sarà tutto il consenso e l’appoggio costante non soltanto in questi giorni, ma anche nel prosieguo, perché questo lavoro a fare velocemente richiederà molto sforzo e impegno. Ma non sarete soli. Grazie per questo incontro, e per la vostra resistenza”, ha concluso.