SERGIO MATTARELLA all’Assemblea dell’ANCI: «Questo virus tende a dividerci: no a polemiche scomposte e alla rincorsa a illusori vantaggi di parte»

Appello del Presidente Mattarella all’Assemblea dell’Anci (Associazione Nazionale del Comuni dìItalia): «Questo virus tende a dividerci: dobbiamo far ricorso al nostro senso di responsabilità per creare convergenze e collaborazione tra le forze di cui disponiamo perché operino nella stessa direzione. No a polemiche scomposte o alla rincorsa a illusori vantaggi di parte a fronte di un nemico insidioso che può travolgere tutti. Nessuno si lasci ingannare dal pensiero a me non succederà».

Saranno ascoltate le sue parole, o rimarranno parole al vento?