“Seminario di prospettive sociali” organizzato dal “Fatto quotidiano” per giovani tra i 15 e i 25 anni, i loro genitori e i loro insegnanti. A dirigerlo sarà il prof. Domenico De Masi

Come districarsi nelle forme sempre nuove di economia, di comunicazione, di conflitti e di convivenza, di valori e di bisogni, di limiti e di opportunità? Che cosa deve fare un ventenne per mettersi in sintonia con la società che muta rapidamente? Che cosa debbono fare i genitori e gli insegnanti per orientarlo e accompagnarlo nelle loro scelte vitali?

Per rispondere a queste domande cruciali la Scuola Fatto Quotidiano di cittadinanza ha progettato il seminario Prospettive sociali destinato a tre fasce di potenziali partecipanti: giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni; i loro genitori; i loro insegnanti.

Il seminario consiste in dieci incontri di due ore per complessive 20 ore. Inizia il 9 ottobre e prosegue dal lunedì al venerdì per due settimane consecutive fino al 20 ottobre. Ogni incontro, che avviene via internet e dura dalle 18.00 alle 20.00, comprende 45 minuti di lezione del docente e 60 minuti di discussione plenaria tra docente e partecipanti.

Tutte le lezioni sono tenute dal direttore della Scuola, il prof. Domenico De Masi (foto)

Tutti gli incontri iniziano con 15 di “incursioni”: 5 minuti di incursioni, di carattere musicale, sono del maestro Aurelio Canonici, 5 minuti di carattere letterario, sono del prof. Luca Sommi. Le incursioni arricchiscono lo scenario mettendo in risalto il contributo ineludibile della creazione umanistica alla evoluzione della società.

INIZIO DEL CORSO: 9 OTTOBRE 2023, LEZIONI IN DIRETTA E ON DEMAND