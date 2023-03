Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 – 4.8 in Umbria avvertita anche in Toscana, scuole chiuse oggi a Umbertide

Alle 16,05 di oggi la terra ha tremato in Umbria per una scossa di terremo di magnitudo 4,3 e 4.8, che ha avuto come epicentro Umbertide, ma la scossa è stata avvertita in diverse aree zone della regione. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha riferito all’Ansa che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita, tuttavia i controlli effettuati in provincia di Perugia hanno escluso al momento danni a persone o a cose. Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver fatto una serie di verifiche con le strutture locali della Protezione Civile. Ai centralini dei Vigili del Fuoco sono arrivate diverse richieste di informazioni ma al momento nessuna richiesta di intervento. Al momento sono state “segnalate microlesioni su edifici”, “non danni a persone”. E’ quanto riferiscono i Vigili del Fuoco.

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse venerdì a Umbertide: lo ha deciso il sindaco, Luca Carizia.