Scompare un’altra figura popolare dello spettacolo: Gianfranco D’Angelo, quattro giorni prima di compiere gli 85 anni

Un’altra triste uscita di scena nel patrimonio di attori popolari della tv e del palcoscenico: si è spento nella fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma l’attore Gianfranco D’Angelo. Avrebbe compiuto 85 anni quattro giorni dopo.

Comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, D’Angelo era nato a Roma nel 1936. Dopo aver svolto diversi lavori, debuttò in Rai all’inizio degli anni ’70, dove poi è apparso in vari programmi a fianco dei personaggi di punta dell’epoca, da Raffaella Carrà a Sandra Milo. Ha fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco e ha recitato in molti film, a teatro e in televisione, dove ha partecipato a programmi quali Drive in e, più recentemente, Striscia la notizia. Nel 2019 era apparso nel film W gli sposi diretto da Valerio Zanoli. Lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici.