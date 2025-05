SAMP, DRAMMA SPORTIVO/ La Serie B si chiude col botto: blucerchiati retrocessi in C per la prima volta in 79 anni di storia. Scendono anche Cittadella e Cosenza. Ai play-out Salernitana e Frosinone. Con Sassuolo e Pisa già promosse, saranno Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo a giocarsi il terzo poto che vale la Serie A

di FABIO CAMILLACCI/ Incredibile, ma, vero: a Genova l’incubo diventa realtà, la Sampdoria retrocede in Serie B per la prima volta in 79 anni di storia. Dai disastri fatti da Massimo Ferrero, alle scelte scellerate dell’attuale patron Matteo Manfredi, passando per un fallimento scongiurato per miracolo, o forse solo rinviato alla luce di questa retrocessione. E’ psicodramma blucerchiato, mentre esplode con tanto di fuochi d’artificio la festa dei cugini genoani. Nell’ultima giornata del torneo cadetto, la Samp non va oltre lo 0-0 in casa della Juve Stabia (nella foto: la disperazione dei calciatori Samp al termine della gara). Dopo tanti anni in B e due finali play-off perse, retrocede anche il Cittadella, sconfitto 2-0 tra le mura amiche dalla Salernitana. Già retrocesso da tempo il Cosenza fanalino di coda.

Ai campani, però, non basta il successo in terra veneta per centrare la salvezza diretta. Gli amaranto, infatti, faranno i play-out contro il Frosinone. E per i ciociari vale lo stesso discorso fatto per la Salernitana: niente salvezza diretta nonostante la vittoria per 1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo già da tempo promosso in A con il Pisa. Questo perchè il Brescia vince 2-1 al Rigamonti contro la Reggiana, sale a quota 43 punti come il Frosinone, ma, le Rondinelle lombarde si salvano in virtù di una differenza reti migliore. In salvo anche il Mantova: 0-0 in casa contro il Catanzaro.

Con Sassuolo e Pisa promosse direttamente in Serie A, definita anche la griglia dei play-off. Il Cesena si aggiudica il settimo posto sbancando Modena grazie a un gol di Antonucci all’89’. Un bel colpo per i bianconeri proprio nel sentito derby emiliano-romagnolo. Peraltro il Cesena scavalca anche il Palermo che chiude ottavo dopo l’1-1 contro la Carrarese. Blinda il terzo posto lo Spezia: 3-1 al Cosenza. La Cremonese cade a Pisa 2-1 ma chiude comunque in quarta posizione davanti a Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo.

Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo si giocheranno il terzo posto promozione. Il programma delle sfide play-off: il 17 maggio Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo. Gara unica e in caso di parità passerà la squadra meglio classificata. Mentre, Spezia e Cremonese entreranno in scena direttamente in semifinale. I liguri contro la vincente di Juve Stabia-Palermo, i grigiorossi contro una tra Catanzaro e Cesena. Per i play-out, invece, il 19 maggio è prevista l’andata Salernitana-Frosinone, il 26 maggio il ritorno; anche in questo caso la compagine meglio classificata è avvantaggiata. Le emozioni non sono ancoa finite.