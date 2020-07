RUGGITO NERAZZURRO/ L’Inter trascinata da Lukaku passa in casa del Genoa e si riprende il secondo posto: controsorpasso all’Atalanta. Grifone nuovamente a rischio. Record a Napoli: annullati per fuorigioco 4 gol del Sassuolo, vincono i partenopei

di FABIO CAMILLACCI/ Le gare di sabato 25 luglio valide per la 36° giornata di Serie A, sorridono all’Inter che in un colpo solo ritrova vittoria e secondo posto. I nerazzurri passano per 3-0 in casa del Genoa con un super Lukaku, autore di una doppietta, e Sanchez che sta aiutando la squadra in questo complicato finale di campionato dopo aver saltato gran parte della stagione causa infortuni. Un finale di stagione complicato per tutte le squadre perchè la stanchezza comincia a farsi sentire in modo pesante. Oggi a un certo punto nel secondo tempo molti giocatori non si reggevano in piedi.

Scavalcata la Dea. Antonio Conte centra il sorpasso in classifica all’Atalanta con 76 punti che peraltro rappresentano il maggior bottino interista dopo lo storico “Triplete” firmato Mourinho e Moratti. E aggiungiamo che in attesa di Juventus-Sampdoria, l’Inter si porta a 4 punti dalla capolista. Un aspetto che aumenta i rimpianti in casa nerazzurra per i troppi punti gettati al vento in questa ripartenza. La sconfitta inguaia il Genoa che domenica deve tifare per il Bologna che ospita il Lecce. I salentini di Liverani vincendo si riporterebbero a -1 dai grifoni.

Dalla “LuLa” a una nuova coppia d’attacco per Conte. Con Lautaro spento è Lukaku a prendersi la scena, insieme a Sanchez. Il belga con la doppietta odierna sale a quota 23 gol in A, un aspetto che lo fa diventare il terzo interista di sempre più prolifico al debutto, dietro Nyers e a Ronaldo “il Fenomeno”. In carriera Lukaku non aveva mai segnato così tanto. Al suo fianco continua a crescere Sanchez: il cileno realizza il suo terzo gol dopo la ripresa del torneo.

Le altre partite del sabato. La prima volta di Hysaj rilancia il Napoli: ma al Sassuolo il Var annulla ben 4 gol per fuorigioco. Un record, ma c’erano tutti. Non a caso tra le poche certezze della “moviola in campo”, c’è la questione offside. Pertanto, al San Paolo, il terzino albanese, che non aveva mai segnato, e Allan regalano i tre punti alla compagine di Gattuso. Ma il 2-0 è un risultato bugiardo, il Sassuolo non meritava di perdere. Il Napoli accorcia ancora sul quinto posto occupato dalla Roma: adesso è a -2 dai giallorossi e a -1 dal Milan, sesto.

Stadio Rigamonti: Kulusevski, assist e magia a giro. Il Parma espugna Brescia e ora è decimo. I lombardi, già matematicamente retrocessi in B, si sono presentati con appena 5 giocatori in panchina. Darmian, Dessena e una magia di Kulusevski fissano il punteggio. L’altra notizia della serata come detto è che il Brescia si è presentato con soli 16 calciatori convocati: singolari effetti di questo anomalo finale di stagione.