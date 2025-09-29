ROMICS FA 35/ Torna l’atteso appuntamento con il Festival internazionale dedicato a fumetti, animazione, cinema e videogiochi. Omaggi speciali per Corto Maltese e i Peanuts

di SERGIO TRASATTI/ Tutto pronto a Roma per la 35esima edizione di Romics. Appuntamento da giovedi 2 a domenica 5 ottobre presso la Fiera di Roma. E ancora una volta, l’atteso Festival internazionale dedicato a fumetti, animazione, cinema e videogiochi, si annuncia con un programma ricchissimo e coinvolgente: eventi pensati per tutte le età, oltre a ospiti di fama mondiale pronti a far divertire il pubblico.

I numeri di questa 35esima edizione di Romics. Ci saranno oltre 350 espositori distribuiti su cinque padiglioni che coprono più di 70.000 metri quadrati di spazio; un’occasione imperdibile per chi ama il mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’intrattenimento digitale. Tutto questo con il sostegno della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Roma. A tal proposito, ci sarà anche un’area speciale dedicata alle imprese e ai professionisti del territorio, pronta a far scoprire progetti e collaborazioni nuove.

Attrazioni e omaggi speciali. Spiccano due omaggi carichi di emozione: i Peanuts, che festeggiano il loro 75esimo anniversario con una mostra ricca di tavole originali e memorabilia; e il mitico Corto Maltese, celebrato nel trentennale della scomparsa di Hugo Pratt con premi e live performance. E ancora: quattro autentiche leggende che riceveranno il Romics d’Oro.

I Romics d’Oro. Ecco l’elenco dei premiati: Fabio Civitelli, che celebra 40 anni di lavoro su Tex; Ron Clements, un simbolo dei Walt Disney Animation Studios protagonista di capolavori come La Sirenetta e Aladdin; Oscar Martín, il mago delle avventure post-apocalittiche di Solo; Kevin Pike, maestro degli effetti speciali in film iconici come Ritorno al Futuro.

Altri riconoscimenti speciali e non solo. Un attestato di prestigio per chi ha saputo innovare il fumetto: Jason Shiga e il duo Martin Quenehen e Bastien Vivès. Sabato 4 ottobre poi il palco si accenderà con il concerto unico di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy, per una serata all’insegna della nostalgia e del divertimento.

Appunti importanti. Ricordiamo infatti che per le famiglie e i più piccoli ci sarà un’area dedicata con laboratori creativi e tante attività. Mentre gli appassionati di videogiochi troveranno aree di gioco attrezzate con tornei, anteprime e la possibilità di incontrare creator famosi. Comunque, per tutte le info: www.romics.it.