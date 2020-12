ROMA, VITTORIA E TERZO POSTO/ All’Olimpico i giallorossi rifilano un tris al derelitto Torino che paga l’espulsione di Singo dopo un quarto d’ora. Granata disastrosi: ultimi in classifica e con 30 reti al passivo in 12 turni di campionato. Il tecnico Giampaolo rimane sulla graticola: patron Cairo valuta il da farsi.

di FABIO CAMILLACCI/ La Lupa che sbrana il Toro è l’ultima immagine di questo turno infrasettimanale valido per la 12° giornata di Serie A. La Lupa sbrana un Torino malato che adesso è ultimo in classifica con 6 punti come il Crotone e ben 30 reti incassate: la peggior difesa del torneo. L’unica squadra a essersi salvata dalla retrocessione in B dopo aver subito così tanti gol in 12 gare è la Pro Patria nel lontano 1951.

I giallorossi invece con il 3-1 dell’Olimpico agganciano la Juventus al terzo posto portandosi a -4 dal Milan capolista. I granata pagano soprattutto la follia del 19enne difensore ivoriano Wilfried Singo che rimedia due cartellini gialli nei primi 14 minuti di gioco e viene giustamente espulso; anche se fino a quel momento era stata la Roma a fare la partita creando i pericoli maggiori.

In sintesi, il tecnico del Toro Marco Giampaolo è sempre più in discussione. Patron Cairo valuta il da farsi. Contro la compagine di Fonseca non è bastata nemmeno la rivoluzione sia sul piano tecnico-tattico che a livello di uomini, schierando una squadra con un’età media di 24 anni e 87 giorni, la più giovane dal 2006-07. Cinque le novità: il portiere Milinkovic-Savic (fratello del giocatore della Lazio), Bremer, Gojak Lukic e Buongiorno, 21 anni, che in maglia granata ha soltanto una presenza stagionale in Coppa Italia e un’altra nella stagione 2017-18.

La partita. Nel primo tempo, per i padroni di casa segnano il solito Mkhitaryan e Veretout su rigore; netto il fallo di Bremer su Dzeko che provoca il penalty. Nella ripresa, gioiello di Pellegrini, poi la Roma decide di staccare la spina e Belotti accorcia le distanze approfittando di una pausa romanista collettiva dove spicca il doppio errore di Pau Lopez: portiere spagnolo disastroso per il quale la Roma è stata capace di spendere circa 30 milioni. C’è un problema portiere in questa bella Roma.

Il titolare Mirante, al momento è indisponibile ma anche lui ha sulla coscienza 3 dei 4 gol presi a Napoli. Dopo la rete del “Gallo”, i giallorossi incredibilmente si spaventano e rischiano più volte di subirne un’altra. Ecco i limiti della squadra di Fonseca: resta poco equilibrata tra attacco, difesa e centrocampo, spreca ancora troppo in fase offensiva, è poco cattiva e ogni tanto stacca la spina. L’allenatore portoghese dovrà lavorare molto su questi punti per far crescere il gruppo e per la felicità dei proprietari americani Dan e Ryan Friedkin anche oggi presenti in tribuna.