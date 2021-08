ROMA, MISSIONE COMPIUTA/ Conference League, play-off: i giallorossi di Mourinho battono 3-0 i turchi del Trabzonspor e volano ai gironi della nuova competizione europea. Zaniolo: gol e lacrime dopo il lungo calvario

di FABIO CAMILLACCI/ Missione compiuta: la Roma di Josè Mourinho vola ai gironi di Conference League. Dopo il 2-1 conquistato una settimana fa in terra di Turchia, i giallorossi nel ritorno dell’Olimpico battono 3-0 il Trabzonspor superando in scioltezza il play-off di questa neonata competizione europea. Apre le danze Cristante al 20′ con un gran tiro da fuori, raddoppia Zaniolo al 65′, tris firmato El Shaarawy all’84’. Grande gioia mista a lacrime per Zaniolo che ritrova un gol in partite ufficiali dopo un lungo calvario legato a ben due gravi infortuni alle ginocchia. Dopo la rete, l’ex Inter rimane a terra piangendo prima del caloroso abbraccio di tutti i compagni. Bella soddisfazione anche per il “Faraone” che torna a segnare dopo tanto tempo.

La Roma, una squadra a immagine e somiglianza di Mou. La compagine romanista ha le stimmate del proprio tecnico: compatta come una testuggine, ti lascia giocare e alla prima occasione utile ti fa male. Quasi come un cobra. Tra i migliori in campo però va annoverato anche il portiere Rui Patricio autore di una parata da fantascienza su un colpo di testa ravvicinato di Vitor Hugo e di un bell’intertevento su tiro al volo di Hamsik. Il portiere portoghese infonde grande sicurezza a un reparto difensivo che lo Special One ha rigenerato in tutti gli interpreti: Karsdorp, Ibanez e Mancini. Bene anche Vina sulla fascia sinistra.

Tra i migliori in campo anche il capitano giallorosso. Mourinho in settimana ha detto che per quanto è bravo vorrebbe in campo tre giocatori come Lorenzo Pellegrini. E il numero 7 romanista lo ha ripagato con una grande prestazione: presente e determinante in ogni parte del campo. Bravo nel palleggio, nell’impostazione della manovra e come rifinitore. Insomma, in questa partita Pellegrini si è fatto in tre quasi per ringraziare l’allenatore dopo i recenti elogi. In attacco invece Abraham si conferma bravo ma sfortunato: secondo legno colpito dal britannico dopo quello centrato domenica scorsa contro la Fiorentina. Tre gare ufficiali, tre vittorie. Come inizio non c’è male ma Mou si augura che dal mercato che chiude martedi 31 agosto alle ore 20, arrivino altri innesti per potenziare le seconde linee, al momento unico limite della Roma.