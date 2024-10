RODRI BATTE REAL/ Pallone d’oro 2024: trionfa il centrocampista campione d’Europa con la Spagna. L’asso dei Citizens vince la concorrenza di tre moschettieri del Madrid. Tra gli “italiani”, miglior piazzamento per l’interista Lautaro: 7°. Ancelotti re dei tecnici, Yamal dei giovani

di FABIO CAMILLACCI/ Il primo Pallone d’oro dopo l’era Messi-Ronaldo, va al fuoriclasse spagnolo Rodri: campione d’Europa con la Spagna e vincitore di Premier League, Supercoppa UEFA e Mondiale per club con il Manchester City. France Football ha consegnato al centrocampista iberico il riconoscimento come miglior calciatore dell’anno. Rodri, al Theatre du Chatelet di Parigi, si è presentato con le stampelle per il grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per tutta la stagione. Il talentuoso calciatore ha ricevuto il premio dalle mani di un grande del passato: George Weah.

Rodri contro tre fenomeni del Real Madrid. Il giocatore dei Citizens ha avuto la meglio su tre colleghi dei Blancos campioni d’Europa: Vinicius, Bellingham e Carvajal (anche lui out per tutta la stagione sempre a causa di un brutto infortunio al ginocchio). Questi, invece, i piazzamenti dei 5 calciatori che militano nel nostro campionato: l’atalantino Lookman 14esimo, gli interisti Lautaro Martinez e Calhanoglu settimo e 20esimo, i romanisti Dovbyk e Hummels 29esimi a pari merito.

Gli altri riconoscimenti. Al “Re di Coppe” Carlo Ancelotti, vincitore di Champions League e Liga, va il premio Johann Cruyff come migliore allenatore dell’anno. Mentre, il Kopa, riservato al miglior giovane, è stato vinto da Lamine Yamal del Barcellona e della Nazionale spagnola. Il 17enne fenomeno del Barça è il più giovane della storia a ricevere questo premio. Manuela Giugliano della Roma, prima calciatrice italiana a entrare nella lista delle 30 finaliste del Pallone d’oro femminile, si è piazzata al 27esimo posto. Il premio è andato ad Aitana Bonmatì; secondo successo di fila per lei. Il Real Madrid la migliore squadra maschile, il Barcellona quella femminile.

Il toccante omaggio al “Kaiser” e altri premi. Durante la cerimonia è stata ricordata la scomparsa del grande Franz Beckenbauer, morto il 7 gennaio 2024. Per il resto, Harry Kane del Bayern Monaco e Kylian Mbappé oggi al Real ma ex del PSG, hanno vinto a pari merito con 52 gol il premio Gerd Müller: assegnato al giocatore che segna il maggior numero di gol tra club e Nazionale in una singola stagione. Mentre, Lautaro Martinez ha consegnato il premio Yashin, riservato al miglior portiere, al compagno argentino Emiliano Martinez dell’Aston Villa, che dunque bissa il successo del 2023. Solo quarto Gigio Donnarumma.