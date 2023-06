Ritrovati vivi nella giungla i quattro fratellini precipitati 40 giorni prima con l’aereo nel quale viaggiavano con la mamma e il pilota (morti invece nella sciagura)

Una notizia che ha dello sbalorditivo (ma in senso buono, tanto da far parlare di “miracolo”) è arrivata ieri dalla Colombia: quattro bambini persi nella giungla del Guaviare, dopo lo schianto dell’aereo su cui viaggiavano avvenuto 40 giorni fa, sono stati trovati vivi dai militari e dai membri delle comunità indigene. Poi i soccorritori li hanno caricati su un elicottero e li hanno portati alla base militare di San José del Guaviare, dove sono stati “stabilizzati”, e infine sono stati portati nella capitale, Bogotà, per le cure più urgenti di “stabilizzazione”.

Ed è stata, per i soccorritori, una straordinaria sorpresa scoprire che i quattro fratellini di cognome MucutY ( Lesly Jacobombaire di 13 anni, già soprannominata la “ragazza guerriera”, Soleiny Jacobombaire di 9, Tien Ranoque Mucutuy di 4, e la neonata Cristin Ranoque di appena un anno) erano stati guidati dall’istinto di sopravvivenza, sorretti da ciò che avevano appreso dai racconti della nonna, appartenente al gruppo indigeno Uitoto. I ragazzi sono stati trovati in un punto sperduto tra i dipartimenti di Caquetà e Guaviare che sono stati perlustrati senza sosta per settimane da circa 200 persone, tra cui soldati del commando delle Forze Speciali dell’Esercito e indigeni di varie tribù. L’Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono i quattro bimbi ricevere le prime cure in una radura in mezzo alla giungla. “Sono stati protagonisti di un esempio di sopravvivenza che rimarrà nella storia, quindi oggi quei bambini sono i figli della pace e della Colombia”, ha detto il presidente colombiano Gustavo Petro“.

L’incidente aereo e il giallo del ritrovamento I quattro bambini quando l’aereo è precipitato viaggiavano con la madre, un altro adulto e il pilota di un Cessna 206 della compagnia Avianline Charter. Era stato ritrovato il 16 maggio, in una zona boscosa del municipio di Solano, nel sud del paese. Sul posto erano stati trovati soltanto i tre cadaveri degli adulti, ma nessuna traccia dei piccoli (come nostra la foto a lato).