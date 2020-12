Rilancio dell’azione di Governo: Conte convoca le delegazioni dei patiti che fanno parte della maggioranza. E al Forum “Rome Investment” dice: «Il nemico da battere è il virus»

“Nel 2020 la sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialità inespresse dell’Italia. In primo luogo dobbiamo serrare i ranghi, per battere il nemico. E serve una solida cooperazione internazionale. Il virus non conosce confini ma attraversa barriere”. Ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del Rome Investment Forum.

“Il governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura per il monitoraggio e l’attuazione” del Recovery Plan “e che potrà avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc. Questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata o sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali. Molti dei progetti del piano avranno successo solo innescando sinergie tra pubblico e privato”, ha aggiunto.

E questi temi saranno al centro degli incontri che Conte avrà con le delegazioni dei partiti che fanno parte della maggioranza di governo. Incontri che iniziano oggi: la prima delegazione ad incontrare sarà, alle 16:30, quella del M5S. Alle 19 toccherà al Pd.

Non è ancora noto quando avverrà l’incontro con le altre forze della maggioranza: Sinistra italiana, Liberi e Uguali, Italia Viva.