Rifiutato dai medici russi il trasporto del blogger Navalny (oppositore di Putin) in un ospedale tedesco dopo la diagnosi di avvelenamento in aereo

L’oppositore di Putin, il blogger Alexei Navalny, ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale di Omsk per sospetto avvelenamento (che sarebbe avvenuto bevendo un tè durante il viaggio in aereo che lo riportava a Mosca di ritorno dalla città siberiana), non verrà più trasferito in Germania per l’espresso rifiuto dei medici russi che lo hanno in cura, perché – questa la motivazione – il suo stato di salute è “instabile”. Lo ha detto la sua portavoce, Kira Iarmych, denunciando una decisione che, a suo avviso, “minaccia la sua vita di Alexey perché l’ospedale di Omsk non è attrezzato”.

Tuttavia un aereo-ambulanza è decollato la scorsa notte da Norimberga in Germania per andare a prelevare l’oppositore russo e portarlo in un ospedale di Berlino.Intanto non si hanno notizie del barista che a bordo dell’aereo ha preparato il tè bevuto da Navalny.